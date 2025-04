Luka Doncic weint bei seiner Rückkehr nach Dallas, erzielt aber später gegen seinen Ex-Klub einen Saisonrekord

HQ

Es ist zwei Monate her, dass Luka Dončić, der Starspieler der Dallas Mavericks, der Slowene, der von allen in Texas geliebt wurde, plötzlich das Schiff verließ und sich den Los Angeles Lakers anschloss, in einem schockierenden Trade mit Anthony Davis, der hinter dem Rücken der Spieler stattfand. Seitdem hat Dončić der Franchise geholfen, sich in der zweiten Saisonhälfte zu verbessern und sich einen Play-off-Platz zu sichern (mit einem Platz unter den ersten sechs der Western Conference) bei noch zwei ausstehenden Spielen in der regulären Saison.

Der vergangene Mittwoch in Dallas war ein besonderer Abend, denn es war das erste Mal, dass Doncic das American Airlines Center in Dallas als Besucher besuchte, in einem Spiel zwischen Lakers und Mavericks, dem eine Hommage an ihren ehemaligen Spieler vorausging, die ihn in Tränen ausbrach. Die Zuschauer erhielten kostenlose Trikots mit der Aufschrift "Hvala za vse " ("Danke für alles auf Slowenisch") und jubelten ihm zu, sogar zu Beginn des Spiels, wenn er den Ball berührte.

Aber das ließ ihn nicht zurückhalten, und er erzielte mit 45 Punkten einen Karriererekord und sorgte für einen 112:97-Sieg der Lakers. Trotz der Niederlage sicherten sich die Dallas Mavericks mit dem Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Phoenix Suns einen Play-in-Platz.

Es war nicht das erste Mal, dass Doncic mit den Lakers auf sein ehemaliges Team traf, aber es war das erste Mal, dass er dies in seiner ehemaligen Heimat tat.

Das Spiel fand nur einen Tag vor einem Spiel gegen Oklahoma City Thunder statt, in dem Doncic wegen angeblicher Beleidigung eines Schiedsrichters des Feldes verwiesen wurde, obwohl Doncic sagte, dass er mit einem nervigen Zuschauer gesprochen habe.