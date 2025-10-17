Luka Doncic von der Los Angeles Sports Commission zum Community-Botschafter für die Weltmeisterschaft 2026 gewählt

HQ

Luka Doncic, Star der Los Angeles Lakers und einer der renommiertesten Basketballspieler der Welt, wurde zum offiziellen Community-Botschafter für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Los Angeles ernannt.

"Die Weltmeisterschaft ist das größte Ereignis im Sport, daher bin ich sehr aufgeregt. Ich habe schon als Kind Fußball geschaut. Ich schaue es mir jetzt an. Es ist auf jeden Fall ein Teil meines Lebens", sagte Doncic, der 2018 von Real Madrid zu den Dallas Mavericks wechselte.

Als Botschafter, der von der Los Angeles Sports & Entertainment Commission ausgewählt wurde, wird er für die WM-Spiele werben, die in Los Angeles ausgetragen werden, einer der 11 Austragungsorte der Vereinigten Staaten und der 16 Austragungsorte in den USA, Kanada und Mexiko. Er wurde ausgewählt, weil er ein echter Fußballfan und ein geschätzter Sportler in der Region ist, sagte der Präsident der Kommission, "und er wird uns helfen, Fans aus der ganzen Welt durch dieses globale Ereignis zu begeistern".

"Los Angeles ist eine großartige Stadt voller toller Menschen, die es lieben, jede Sportart zu spielen und zu sehen. Ich kann die Weltmeisterschaft kaum erwarten und es ist eine Ehre, dazu beizutragen, Menschen durch einen Sport zusammenzubringen, der so viele Kulturen auf der ganzen Welt verbindet", sagte er.

