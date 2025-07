Luis Enrique verteidigt sich nach seinem Angriff auf João Pedro: Die Strafe, die ihm von der FIFA droht

HQ

Paris Saint-Germain hat gestern Abend bei der Klub-WM eine schwere Niederlage erlitten: Chelsea gewann die erste Klub-WM nach den neuen Regeln, den zweiten insgesamt, und schickte Luis Enrique und seiner Mannschaft eine Botschaft: Sie sind nicht unbesiegbar. Das 3:0-Spiel endete in einer Kontroverse und einer großen Schlägerei... daran war auch der Trainer Luis Enrique beteiligt.

Nachdem PSG in diesem Jahr alles gewonnen hat, ist die Saison gegen Chelsea auf dramatische Weise zu Ende gegangen. Luis Enrique lernte nicht aus der Niederlage gegen Botafogo zu Beginn der Klub-WM und wurde von Enzo Maresca bestraft, der nicht den Ballbesitz (33%) brauchte, um so viele Schüsse wie PSG zu haben: 10 Schüsse, 5 auf das Tor und 3 Tore, gegenüber 8 Schüssen, 6 auf das Tor vom französischen Meister.

Am Ende des Spiels geriet der spanische Trainer auf dem Spielfeld in eine Schlägerei zwischen Spielern und berührte Joao Pedro im Gesicht und am Hals. Es ist keine Ohrfeige, wie manche gesagt haben, aber auch keine Liebkosung, auch wenn der brasilianische Spieler, der vor zwei Wochen zum FC Chelsea gewechselt ist, später dramatisch zu Boden geht.

Die Bilder des Vorfalls machen seit dem Ende des Spiels die Runde und sind neben Neves' Ziehen an Cucurellas Haaren und der roten Karte die meistdiskutierten Aspekte des Spiels (naja, das und Trumps Siegesfoto von Chelsea).

Luis Enrique sagte, dass er versucht habe, ihre Spieler zu trennen, und sagte nach dem Spiel zu DAZN: "Ich bin dumm. Er steht da, er schubst mich, ich berühre ihn, und er wirft sich hin."

"Meine Absicht war es wie immer, die Spieler zu trennen, damit es keine weiteren Probleme gibt. Wir alle hätten eine Eskalation der Situation verhindern müssen. Es gab eine Menge Anspannung und Druck. Ich habe gesehen, wie Maresca einige Spieler geschubst hat und andere ihn gepusht haben. Das sind Situationen, die wir alle vermeiden sollten. Also habe ich die Spieler getrennt."

Luis Enrique droht nun eine symbolische Geldstrafe für den Angriff auf den Spieler. Da es sich um einen FIFA-Wettbewerb handelt, sollte er keine Auswirkungen auf andere Wettbewerbe in Frankreich oder Europa haben. Sollte die FIFA ihm eine Spielstrafe verhängen, die bis zu drei Spiele betragen könnte, würde diese bis zur nächsten Klub-Weltmeisterschaft nicht gelten... im Jahr 2029.