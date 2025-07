Allen Widrigkeiten zum Trotz gewinnt Chelsea zum zweiten Mal die FIFA Klub-Weltmeisterschaft

HQ

Allen Widrigkeiten zum Trotz besiegte Chelsea im Finale der Klub-Weltmeisterschaft Paris Saint-Germain und holte sich damit die erste Trophäe des neuen FIFA-Wettbewerbs, der erst 2029 zurückkehren wird. PSG, das nach dem Gewinn der Champions League und den Siegen gegen Bayern München und Real Madrid in der K.o.-Phase heiß war, schien gegen Chelsea, die Londoner, deren größere Ehre in diesem Jahr der Gewinn der Conference League, einem drittklassigen UEFA-Wettbewerb, gewesen war, klar favorisiert.

Aber PSG hatte nicht einmal eine Wahl, kassierte drei Tore in der ersten Halbzeit und musste dann in der zweiten Halbzeit zunichte machen, wie eine effektive Abwehr und ein inspirierter Robert Sánchez alle ihre Chancen zunichte machten. Eine Niederlage, wie wir sie in letzter Zeit noch nie erlebt haben, und die sie vor der Verteidigung des Europapokals im nächsten Jahr auf den Boden der Tatsachen zurückversetzt.

Die Frustration führte zu einigen hässlichen Szenen, in denen Joao Neves Marc Cucurella an den Haaren zog und Luis Enrique Joao Pedro angriff. Aber die Freude kehrte zurück, als Chelsea die neue Trophäe in die Höhe stemmte... selbst als Donald Trump die Party "crashte", als er sich entschied, sich dem Rest des Teams anzuschließen.

Hatte Chelsea jemals die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen?

Während jeder diesen Wettbewerb für einen neuen Wettbewerb hält, ist er es technisch gesehen nicht: Die Klub-Weltmeisterschaft wird seit dem Jahr 2000 (wenn auch nicht jedes Jahr) ausgetragen, wobei in der Regel die Meister jeder Konföderation gegeneinander antreten, was in den meisten Fällen bedeutete, dass der Champions-League-Sieger jedes Jahr die Möglichkeit hatte, seinen Titel zu wiederholen und eine zusätzliche Trophäe zu erhalten.

Chelsea, Sieger der Champions League 2021, gewann in diesem Jahr auch die Klub-Weltmeisterschaft mit einem 2:1-Sieg gegen Palmeiras. Chelsea gewann 2012 die Champions League, verlor aber in diesem Jahr mit 0:1 gegen Corinthians, was bedeutet, dass Chelsea zwei Klub-Weltmeisterschaften hat: Das Rekordbuch wird nicht zurückgesetzt. Es überrascht nicht, dass die Klubs mit den meisten Klub-Weltmeisterschaften Real Madrid (5) und FC Barcelona (3) sind.

Von nun an findet die Klub-Weltmeisterschaft alle vier Jahre statt, an der 32 Mannschaften teilnehmen, und der Interkontinentalpokal (der letztes Jahr zum ersten Mal stattfand) wird in den restlichen Jahren seinen Platz einnehmen.