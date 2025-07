Luis Díaz sieht sich mit Gegenreaktionen konfrontiert, weil er die Beerdigung von Diogo Jota verpasst hat und stattdessen an einer Influencer-Veranstaltung teilgenommen hat

HQ

Die Beerdigung von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva fand am Samstag im portugiesischen Gondomar statt und wurde von den meisten Teamkollegen von Jota beim FC Liverpool und der portugiesischen Nationalmannschaft besucht. Allerdings konnten nicht alle teilnehmen. Zu den bemerkenswerten Absagen von Liverpool gehörten Mohamed Salah, Alisson Becker, Dominik Szoboszlai und Luis Díaz.

Aber es war die Abwesenheit des Kolumbianers, die die größte Kontroverse auslöste. Díaz war im Urlaub in Kolumbien und wurde bei einer Veranstaltung in Barranquilla an der Seite seines Bruders Roger Díaz gesehen, wie er lächelte und Fotos mit Influencern machte, etwa zur gleichen Zeit, als die Beerdigung auf der anderen Seite des Atlantiks stattfand.

Dutzende von Nutzern auf X haben ihre Enttäuschung über Luis Díaz zum Ausdruck gebracht, als weitere Videos veröffentlicht wurden, in denen er neben Influencern tanzt und feiert. Viele erinnerten ihn schnell an die Geste Jotas im Jahr 2023, als der Portugiese ein Tor feierte, indem er sein Trikot hochzog und eine Botschaft der Unterstützung für Díaz zeigte, dessen Vater von einer Guerillagruppe entführt worden war.

Díaz hat das Vertrauen vieler Liverpool-Fans verloren, obwohl seine Zukunft nun weit entfernt von der Premier League zu sein scheint, da es Gerüchte über einen Transfer zu Bayern München oder dem FC Barcelona gibt.