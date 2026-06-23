Lucca Comics & Games feiert sein 60-jähriges Jubiläum mit einer umfangreichen Auswahl an Videospielen und Comics

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Es gibt eine Vielzahl großer Conventions und Festivals, die jährlich in ganz Europa im Unterhaltungssektor stattfinden. Videospielfans freuen sich auf die Gamescom im August, Filmliebhaber behalten den Mai für die Filmfestspiele von Cannes im Kalender, es gibt auch eine immer größere Anzahl von Comic-Optionen, darunter Comicon Napoli, San Diego Comic Con Malaga, MCM Comic Con. Italienische Leser wissen, dass eine der größten des Jahres Lucca Comics & Games ist, Und für 2026 wird die geplante Veranstaltung größer denn je, um 60 Jahre Betrieb zu feiern.

Heute früher veranstaltete Lucca Comics & Games eine Pressekonferenz, bei der die Pläne und der Zeitplan für die Convention vorgestellt wurden, die zwischen dem 28. Oktober und dem 1. November geplant ist. Gamereactor hat die Sendung verfolgt und kann Ihnen die folgenden Entwicklungen mitteilen.

Zum einen wurde das Hauptplakat dieser 60-jährigen Jubiläumsshow enthüllt, signiert vom italienischen Comic-Veteranen Claudio Castellini. Es gilt als ein "Meta-Poster" und besteht aus "einem einzigen, detailreichen Bild, voller Symbolik, Referenzen und Easter Eggs, das die Protagonisten der historischen Poster in Lucca wieder gemeinsam auf die Bühne bringt." Es wird auch ein alternatives Plakat geben, das von der zehnjährigen französischen Talentin Louise Stéphant gestaltet wurde, die als Zukunft der Illustration und Comics gefeiert wurde.

Lucca Comics & Games

Danach war es an der Zeit, die verschiedenen großen Namen und Stars zu enthüllen, die dieses Jahr anwesend sein werden. Für Fans von Videospielen und Comics wird es viele Gründe geben, diesen Herbst nach Lucca zu reisen, wie Sie in der vollständigen Liste der bestätigten Talente unten sehen können.

Lucca Comics & Games 2026 Comic-Talent:



Go Nagai (Schöpfer von Grendizer)



Tōru Fujisawa (Schöpfer von Great Teacher Onizuka)



Jung Ji-hoon (Schöpfer von The Horizon)



Chang Sheng (bekannt für seine Science-Fiction und Fantasy mit hyperrealistischen weiblichen Protagonisten)



Frank Miller (Autor von Batman: The Dark Knight Returns und Daredevil: Born Again, neben anderen berühmten Werken)



Jonathan Hickman (berühmt für X-Men-, Spider-Man- und Fantastic Four-Comics, unter anderem)



Peach Momoko (zuletzt am bekanntesten für das Schreiben und Illustrieren von Ultimate X-Men)



Paco Roca (spanischer Schriftsteller, bekannt für Falten)



Gregory "Seth" Gallant (erfahrener und beliebter nordamerikanischer Comicautor)



Samantha "Boum" Leriche-Gionet (kanadische Autorin und Illustratorin, bekannt für The Jellyfish)



Tillie Walden (amerikanische Künstlerin, die auch ein Panel namens Time Capsule moderiert, bei dem sie "das Potenzial der Comic-Sprache erforschen wird")



Alessandro Barbero, Davide Savelli und Iris Biasio (bekannt für Garibaldi)



Mario Moroni (bekannt für Achille & KiPI - I Disconnessi di M1RC)



Lucca Comics & Games / Michele Quilici

Lucca Comics & Games 2026 Videospieltalent:



Yoshinori Kitase (Produzent von Final Fantasy VII: Remake Trilogy und Regisseur des ursprünglichen Final Fantasy VII)



Hideki Kamiya (Schöpfer von Devil May Cry, Bayonetta, Okami und mehr)



Stephen Bliss (Künstler, der die Cover von GTA III, Vice City, San Andreas, GTA V, Red Dead Redemption und L.A. Noire gestaltete)



Daniel Dociu (Persönlichkeit hinter der visuellen Identität von Guild Wars)



Noah Falstein (LucasArts-Veteran mit Credits für The Secret of Monkey Island)



Chris Darril (Schöpfer von Bye Sweet Carole und Remothered)



Das alles kommt zu einer Reihe von Aktivitäten für diejenigen, die sich für Sammlerstücke, Kartenspiele und Brettspiele interessieren. Es gibt Pläne, einen Pop Mart mit einzigartigen Pop-Figuren anzubieten, ein Pokemon Play Lab zur Feier von 30 Jahren Taschenmonster, ein Magic: The Gathering-Panel mit den Illustratoren Rebecca Guay und Scott M. Fischer und mehr.

Lucca Comics & Games / Andrea Cardini

Lucca Comics & Games bietet außerdem musikalische Auftritte von Yōko Kanno, Finley und auch I Cavalieri del Re an.

Natürlich ist für diese 60-jährige Jubiläumsshow eine riesige Menge geplant, und falls Sie teilnehmen möchten, werden die Tickets ab dem 24. Juli für Frühbuchkäufer verkauft – alles noch bevor der reguläre Ticketverkaufsverkaufsstart am 1. September beginnt.