Lucasfilm weiß, dass David Corenswet dem Star Wars-Universum beitreten möchte

Für viele Männer ist Superman sozusagen der Inbegriff des Traumteils. Du kannst muskulös, gutaussehend und ein Freund für alle sein. Doch selbst wenn er seine Zeit als Supes sehr genießt, hat David Corenswet sein Auge auf eine weit, weit entfernte Galaxie gerichtet.

Während Corenswet zuvor gesagt hat, er würde gerne in irgendeiner Form Teil des Star-Wars-Universums sein, hat er gesagt, dass seine Traumrolle darin bestehen würde, einen X-Wing-Piloten zu spielen. Kürzlich sagte er gegenüber CNN, dass er das zu Lucasfilm gesagt habe. "Sie wissen Bescheid", sagte er, als er gefragt wurde, ob er die Firma angesprochen habe, um seinen Traum zu verwirklichen.

Da Superman Corenswet wirklich an die Spitze Hollywoods rückt, können wir uns vorstellen, dass er bald in allerlei Rollen neben seinen DCU-Auftritten verwickelt sein wird. Ob er jedoch in der Lage sein wird, während er eine andere Franchise anführt, ist ungewiss.