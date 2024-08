Lost Records: Bloom and Rage Vorschau: Das Leben ist seltsam wiedergeboren

HQ

Es gibt einen Grund, warum viele die Life is Strange -Serie liebevoll betrachten und sie in einem besonderen Teil ihres Herzens und Verstandes tragen. Es liegt daran, dass in einer Branche, die vor 10 Jahren (wie die meisten anderen Branchen) als auf eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgerichtet wahrgenommen wurde - mit spärlich bekleideten weiblichen Charakteren, Butchs und offen maskulinen Männern, und sehr wenig, was über den Status quo hinausgeht, den die Gesellschaft in den folgenden Jahren allmählich immer mehr akzeptiert hat - Life is Strange als Wendepunkt und als mutige Erinnerung daran diente, dass die Menschen hoch komplex und im Allgemeinen so einzigartig, dass sie nicht in ein paar Stereotypen abgefüllt werden können. Außerhalb von Kampfspielen und in Japan entwickelten Titeln fühlen sich die Charaktere in Videospielen heute mehr und mehr wie echte Menschen an, die man auf der Straße treffen kann, und obwohl ich nicht so weit gehen werde zu sagen, dass wir Life is Strange dafür danken können, kann man nicht leugnen, dass diese Serie einen Einfluss hatte.

Der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass ich die Gelegenheit hatte, etwa eine Stunde lang das bevorstehende Projekt Lost Records: Bloom and Rage von Don't Nod zu testen. Dies ist ein erzählerisches Abenteuer, das sich um vier Frauen dreht, die sich an einen besonders denkwürdigen Sommer im Jahr 1995 erinnern und an den Vorfall, der ihr Leben danach für immer geprägt hat. Es ist im Grunde eine Charakterstudie, die vier unglaublich detaillierte und abschreckend authentische Individuen vorstellt, die als Grundlage für eine umfassendere Geschichte dienen, in der es um die Selbsterforschung, die Überwindung der Herausforderungen des Teenagerlebens und das Finden neuer Freunde geht. Auch hier ist es sehr Life is Strange in dieser Hinsicht.

Die Geschichte ist linear und folgt einem ganz bestimmten Pfad, den du dann nach deinem eigenen gestalten kannst, indem du erkundest, neue Dialogoptionen und Geheimnisse entdeckst und sie dann in Gesprächen und Schlüsselmomenten in die Praxis umsetzt, um die Kernerzählung in einen anderen Weg zu lenken. Das ist nicht ganz einzigartig, denn wir sehen auch, dass die Horror-Aficionados bei Supermassive immer wieder Ähnliches tun, aber es bedeutet, dass man einer Geschichte seinen Stempel aufdrücken kann, der es sonst an viel Interaktion mit den Spielern fehlen würde. Wie bei den Bemühungen von Supermassive, anderen Arbeiten aus Don't Nod, Telltale Projekten und so weiter, musst du aufpassen, während du durch die Geschichte tuckerst, da viele Dialogoptionen zeitlich begrenzt und begrenzt sind, und das stellt sicher, dass du auch in den langsameren Phasen konzentriert bleibst.

Es sollte gesagt werden, dass Lost Records im Gegensatz zu einigen der anderen erzählerischen Abenteuer, die Sie gespielt haben, im Tempo eher Life is Strange ähnelt, was bedeutet, dass Sie eine Geschichte erhalten, die nirgendwo hinstürzt, die kleineren und belangloseren Interaktionen betont und versucht, ein vollständiges Bild der Charaktere und der Welt, in der sie leben, zu zeichnen. Wie ich vorhin sagte, hat Don't Nod hier wieder einmal eine erschreckend authentische Charakter-Fallstudie geliefert, da jedes der jungen Mädchen (wenn man bedenkt, dass die Geschichte zwischen der Gegenwart und 1995 spielt, als die Mädchen Teenager waren) glaubwürdige Modelle sind, die sich nicht fabriziert anfühlen. Sie sind fehlerhaft, ängstlich, es gibt sie in allen Proportionen und Größen und sind im Allgemeinen Paradebeispiele für Inklusivität - wie man es von einer Don't Nod -Besetzung erwarten würde.

Lost Records ermutigt die Spieler, sich zwischen Schlüsselmomenten im Bindegewebe zu verlieren. Du erkundest das Schlafzimmer der Hauptprotagonistin Swann und erfährst mehr über ihre Persönlichkeit und ihre Vergangenheit, indem du Gegenstände aufhebst und in Erinnerungen schwelgst, bevor du dich in Noras Garage begibst und dort Ähnliches tust, bevor du dich darauf vorbereitest, Nora und die Band von Autumn in Aktion zu hören, was du beeinflussen kannst, indem du an einer Drum-Sampling-Maschine herumspielst. Dann machst du dich auf den Weg in die Wildnis, um ein Musikvideo zu drehen und die Darsteller miteinander interagieren zu lassen, wodurch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale enthüllt werden, wie z.B. die Tatsache, dass Kat introvertiert ist und dass Autumn eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater hat. Es sind die kleinen Teile, die das Gesamtganze zusammenhalten, die es diesem Spiel ermöglichen, sich zu übertreffen und hervorzuheben, aber es wird nicht für jeden geeignet sein.

Und das liegt daran, dass Lost Records ein sehr gleichmäßiges Spiel ist. Es ist in der Tat so gleichmäßig, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, konzentriert und engagiert zu bleiben, etwas, das zweifellos ein viel größeres Problem wäre, wenn es nicht die Videoaufnahme-Mechanik und die markante künstlerische Leitung und das Bühnenbild gäbe.

Um die Dinge hier frisch zu halten, kann Swann frei aufnehmen, was sie will, während sie jeden Abschnitt der Geschichte erkundet. Einige Teile sind obligatorisch und Teil der übergreifenden Erzählung, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, zusätzliche Elemente der Welt einzufangen, um das abzuhaken, was effektiv eine Checkliste von Aufgaben ist. Dies kann die Dokumentation verschiedener Vogelarten in der Umgebung sein, die Aufnahme verschiedener Blickwinkel des ungewöhnlich aussehenden Wasserturms, das Filmen von Swanns Katze jedes Mal, wenn sie etwas Besonderes tut, und so weiter. Sie sollten dies nicht nur tun, um den Abschnitt über sammelbare Erinnerungsstücke zu füllen, sondern auch, weil am Ende dessen, was höchstwahrscheinlich jedes wichtige Kapitel der Geschichte sein wird, Ihr tatsächliches selbst aufgenommenes Filmmaterial in einem Kompilationsvideo (d. h. dem Musikvideo, das ich bereits erwähnt habe) verwendet wird, um als eine kleine Zusammenfassung und einen nostalgischen Blick auf das zu dienen, was gerade passiert ist. Das Beste daran ist, dass, während das eigentliche Spiel mit wunderschönen, lebendigen und farbenfrohen Außenumgebungen und Versatzstücken sowie hochdetaillierten und komplizierten Innenräumen atemberaubend ist, das aufgenommene Filmmaterial so präsentiert wird, wie es ein 90er-Jahre-Camcorder tun würde, in einem engen Seitenverhältnis, hochkörnig und mit schlechtem Kontrast, der das Gefühl noch realer und authentischer macht.

Ja, es gibt einige verrückte Charakterbewegungen und Animationen, und ja, dieses Spiel lässt sich vielleicht am besten als rauer Indie oder Alternative beschreiben, aber es ist auch sehr fesselnd und ein weiteres Paradebeispiel dafür, warum nur sehr wenige Entwickler mit der Exzellenz von Don't Nod mithalten können, wenn es darum geht, glaubwürdige und sich echt anfühlende Charaktere zu erstellen. Wenn du Life is Strange magst (wobei True Colors vielleicht das beste Beispiel dafür ist, wie Lost Records spielt), dann wirst du dich auch mit Lost Records: Bloom & Rage wie zu Hause fühlen.