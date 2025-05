Lost in Random: The Eternal Die Hands-On-Vorschau: Auf Erfolgskurs!

HQ

Ich habe das ursprüngliche Lost in Random nicht gespielt, aber in den letzten zwei Monaten habe ich zwei Spiele von verschiedenen Studios gespielt, jedes mit Entwicklern, die an diesem Action-Adventure-Spiel von 2021 gearbeitet haben. Seltsam, oder? The Midnight Walk von Moonhood Studios tauscht das Third-Person-Action-Adventure gegen ein First-Person/VR-Story-Adventure ein, immer noch mit einem Hauch von Skurrilität, aber in einer anderen Welt. Stormteller Games' Lost in Random: The Eternal Die steht in direktem Zusammenhang mit dem Originalspiel, tauscht aber dennoch das Genre aus.

Anstelle der Third-Person-Action-Adventure-Formel bekommen wir ein Top-Down-Roguelite, ähnlich wie Hades. Lost in Random: The Eternal Die ist keine direkte Fortsetzung, aber sie knüpft an die Ereignisse des Originalspiels an. Von ihrem schwarzen Würfel verraten, wird Königin Aleksandra darin absorbiert, ein Reich, das Märchen und Alice im Wunderland vereint. Sie ist geschrumpft und muss den schwarzen Würfel besiegen, auch bekannt als Mare the Night (siehst du, was sie dort gemacht haben?), um zu entkommen und in ihre eigene Welt zurückzukehren.

Das Spiel läuft wie viele andere Top-Down-Action-Roguelites, die du in der Vergangenheit gespielt hast. Du beginnst mit einer einfachen Waffe und rüstest dich langsam auf, nachdem du dich durch eine Reihe von Räumen gekämpft hast, von denen die meisten Feinde enthalten. Die Angriffe können leicht oder schwer sein, wobei erstere eine kurze Kombo haben. Du kannst sprinten, um aus Schwierigkeiten herauszukommen, deinen eigenen Würfel Fortune werfen, um zusätzlichen Schaden hinzuzufügen, und Zugang zu einer speziellen Kartenfähigkeit erhalten, die sich je nach aufhebender Karte ändert. Vom Werfen einer Welle aus Sand auf Feinde, um sie rechtzeitig festzuhalten, bis hin zu einem Blitzball – diese Fähigkeiten sind mächtig, müssen aber durch normale Angriffe aufgeladen werden.

Die Kämpfe sind schnell und machen in der Zeit, die wir damit verbracht haben, Spaß. Vielleicht nicht so sofort lohnend wie das Beste des Genres, d.h. Hades - von dem The Eternal Die stark geprägt zu sein scheint - aber es ist leicht zu erlernen und zu spielen, wenn Sie ein oder zwei schnelle Durchläufe machen möchten. Upgrades verleihen dem Kampf eine zusätzliche Tiefe, da du in deinem Lauf ein Brett mit Buffs füllst, die jeweils einer Farbe entsprechen. Rot wertet einfache Waffenangriffe auf, Lila verstärkt deine beschworenen Effekte, Blau erhöht deinen Würfelschaden, du verstehst, was ich meine. Kombiniere einen Drilling, und du erhältst je nach Farbe einen dauerhaften Buff, der es dir ermöglicht, in einem Lauf strategisch zu planen, aber ich habe noch keine wirklich gute Synergie zwischen diesen Fähigkeiten gefunden.

Wie man es von einem Roguelite erwarten würde, gehst du nicht nur von einem Lauf zum nächsten, sondern hast eine Heimatbasis, in der du eine Vielzahl von Charakteren triffst, die es dir ermöglichen, mehr über die Geschichte und neue Fähigkeiten zu erfahren. Wenn man bedenkt, dass Aleksandra ein früheres Leben als böse Königin geführt hat, ist es sehr interessant, die Leute zu treffen, die sie zuvor im schwarzen Würfel gefangen hat, von denen einige bereit sind, ihr bei ihrem Bestreben, Mare zu zerstören, zu helfen. Im Lager erhaltet ihr neben neuen Waffen auch permanente Buffs. Meistens bin ich beim Basisschwert geblieben. Der Bogen ist dicht dahinter, aber der langsamere Speer und die Keule können dazu führen, dass du zu viele unangenehme Treffer einstecken musst, besonders in Bosskämpfen.

Apropos Bosskämpfe: Ich habe es bisher geschafft, zwei zu erreichen, und beide sind die klaren Highlights ihrer eigenen Bereiche. Der Herzog und die Herzogin von Sixtopia - ein geisterhaftes Paar, das in der Vergangenheit von Aleksandra verbannt wurde - sind als erster harter Feind eine echte Herausforderung, da du in ihrer zweiten Phase im Wesentlichen gegen zwei Bosse gleichzeitig kämpfst, und die große Kröte Eema macht auch sehr viel Spaß zu kämpfen, wenn auch vielleicht etwas weniger unterhaltsam aufgrund ihres Mangels an Dialogen im Vergleich zum Herzog und der Herzogin. Keiner der Kämpfe hat mir das Gefühl gegeben, dass das Spiel zu einfach oder zu schwer war, da der Sieg in Sicht bleibt, auch wenn ich weiß, dass ich ins Lager zurückkehren und mir ein paar dauerhafte Buffs auf Gesundheit, Schaden und mehr holen muss, bevor ich gewinne.

Lost in Random: The Eternal Die macht nicht viel, was man als völlig neu bezeichnen könnte, aber die Persönlichkeit seiner Welt trägt dazu bei, seine Faszination zu erhalten. Selbst als jemand, der das Original nicht gespielt hat, fand ich die Charaktere und die Umgebung unglaublich charmant. Jeder Charakter wird auch vertont, wobei die meisten von ihnen als verrückte Gegenstücke zu Aleksandras Ernsthaftigkeit bei ihrem Bestreben, Mare zu besiegen, dienen. Diese Charaktere können im Laufe eines Durchlaufs gefunden und zurück ins Lager gebracht werden, und ermöglichen es dir schließlich, Aleksandras Reise zu bestimmen, egal ob du siehst, wie sie um jeden Preis Rache sucht oder einen Weg der Erlösung beginnt.

In der übersättigten Welt der Roguelikes und Roguelites ist es schwierig, sich abzuheben. Das Genre ist dank Songs wie Hades, Dead Cells, Darkest Dungeon und mehr schnell aufgestiegen. Es kann schwierig sein, mit diesen zu konkurrieren, und obwohl ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob Lost in Random: The Eternal Die das schon kann, hatte ich viel Spaß mit den schnellen, skurrilen Kämpfen und bin immer wieder fasziniert von der wunderbar seltsamen Welt.