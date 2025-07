Lords of the Fallen hat 5,5 Millionen Spieler überschritten

HQ

Entwickler Hexworks hat bekannt gegeben, dass sein Action-RPG Lords of the Fallen mittlerweile von mehr als 5,5 Millionen Menschen gespielt wurde. Diese Leistung wurde rund 21 Monate nach dem ursprünglichen Start übertroffen und in einem Social-Media-Post bestätigt, in dem es heißt:

"Mournstead brennt heller als je zuvor, mit über 5,5 Millionen Lampenträgern weltweit.

"Eure unerschütterliche Loyalität, euer Feedback und eure Leidenschaft haben dazu beigetragen, Lords of the Fallen zu dem zu machen, was es heute ist... und das spannende Kapitel, das als nächstes kommt. Im Licht gehen wir!"

Es ist erwähnenswert, dass sich dies wahrscheinlich nicht direkt auf den Umsatz auswirkt, da Lords of the Fallen bei Abonnementdiensten wie Game Pass verfügbar ist, und das schon seit einiger Zeit. Dennoch zeigt es, dass das Spiel weiterhin gut abschneidet und dass es ein Publikum für die Serie gibt, die schließlich mit einer Fortsetzung erweitert wird, die einfach als Lords of the Fallen 2 bekannt ist.

Hast du schon Lords of the Fallen gespielt? Wenn nicht, schau dir unseren Testbericht an, um zu sehen, ob das Spiel für dir geeignet ist.