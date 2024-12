Logitech Zone Wireless 2

Mir persönlich fiel es immer ganz leicht, die Art und Weise, wie Logitech Bürogeräte gestaltet, zu lieben. Sicher, es sind in der Regel keine ausgefallenen Materialien im Spiel, aber es gibt einen kompromisslosen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, auf Fingerfertigkeit, darauf, das Berufsleben zu erleichtern.

Aber, aber, aber - ich benutze kein Logitech-Headset, wenn ich arbeite. Persönlich finde ich Jabras Vision für ein Büro-Headset weitaus subtiler, aber vor kurzem wurde ich genau an dieser Front herausgefordert, als Logitech mir ihre Zone Wireless 2 schickte, ihre teure, leichte Version eines guten Headsets für professionelle Umgebungen.

Was "macht" also der Zone Wireless 2 ? Nun, zunächst einmal handelt es sich um ein leichtes Office-Headset mit Logitechs eigenen 40-mm-Treibern im On-Ear-Format, und darüber hinaus erhalten Sie ein USB-C-Ladekabel, eine Tasche zur Aufbewahrung und zwei 2,4-GHz-Dongles, einen für USB-A und einen für USB-C. Hier gibt es keine spezielle Soße als solche - es gibt kein Marshall-ähnliches kabelloses Laden über die eine Tasse, es gibt keine speziellen Materialien.

Die Konstruktion besteht hauptsächlich aus Kunststoff, aber das macht eigentlich nichts, da der Steuersatz 230 Gramm wiegt und somit recht flexibel ist. "robust" kann man es aber nicht wirklich nennen, das wäre schade, aber darum geht es auch nicht. Die Idee ist, dass die Flexibilität und das geringe Gewicht es weniger umständlich machen, sie den ganzen Tag zu tragen, und Logitech macht es richtig, aber die Trennlinie zwischen flexibel und leicht und... naja, nur billig, ist ein schmaler Grat.

Der Klang der bereits erwähnten 40-mm-Treiber ist für ein On-Ear-Headset überraschend solide, und das Personal EQ erstellt wirklich ein individuelles Benutzerprofil, das Ihr Gehör, den natürlichen Geräuschpegel um Sie herum und eine Reihe anderer Faktoren berücksichtigt. Dies ist eines der ersten Male, dass ich sehe, dass diese persönlichen EQ-Presets tatsächlich funktionieren, aber sie tun es, und vor allem durch die reaktionsschnelle App (sowohl für Android als auch für iOS) macht Logitech wirklich das Beste aus dem begrenzten physischen Platz.

Es gibt auch ANC, und diese Suite wird von einer KI gesteuert, die kontinuierlich auf Ihre Umgebung "lauscht", um Ihnen eine individuellere Geräuschunterdrückung zu bieten. Gleichzeitig können Sie die Lautstärke dieser Suite kontinuierlich reduzieren oder erhöhen, und sie funktioniert die meiste Zeit. Die KI tut auch eine ganze Menge, um die Klangqualität sowohl Ihres Anrufs als auch des Anrufs des Empfängers zu verbessern, indem sie Geräusche an beiden Enden herausfiltert - das ist überraschend effektiv.

Andere KI-Funktionen kommen jedoch nicht ganz so gut an, einschließlich Logitechs Apple -ähnlichem dynamischem Umschalten zwischen einer Bluetooth- und einer 2,4-GHz-Verbindung, das für mich, gelinde gesagt, "fleckig" war, weil das Headset plötzlich vollständig auf mein Telefon umschaltet, wenn ich eine einzige Benachrichtigung erhalte. Darüber hinaus macht sich Logitech wie so viele andere wieder schuldig, nicht zu wissen, wann ich das Headset wirklich abnehme, was dann die Inhalte, die ich laufen habe, pausiert.

Insgesamt trifft Logitech alle Grundlagen, daran besteht kein Zweifel, und das Mikrofon, die Anrufe, die Klangqualität und die leichte Konstruktion funktionieren alle hervorragend. Persönlich hätte ich mir eine Art Ladestation und eine etwas bessere Implementierung bestimmter KI-basierter Softwarefunktionen gewünscht, insbesondere wenn es 300 Pfund kostet.

