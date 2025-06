Logitech PowerPlay 2 und G502 X

Logitech war das erste Unternehmen, das ein "All Surface"-Mauspad mit Ladefunktion einführte, und es ist nun seit einiger Zeit in einer zweiten Version auf dem Markt. PowerPlay 2 ist billiger, in dem Sinne, dass das ursprüngliche Mauspad vor sechs Jahren rund 110 £ kostete, während dieses 90 £ kostet. Das System ist ziemlich genial: ein Mauspad mit Induktionsladung und eine Maus mit kompatiblen Ladechips. Aus irgendeinem Grund sind die Mäuse und Mauspads aus den beiden Generationen nicht kompatibel. Das ist eine Schande, denn wenn Logitech hochwertige Geräte herstellt, ist das Qualitätsgefühl auf einem Niveau, das nur wenige andere erreichen können.

PowerPlay 2 ist wunderschön verarbeitet, mit soliden Materialien, guter Gummierung auf der Rückseite und das kabellose Aufladen der Maus funktioniert einwandfrei. Wo Logitech Probleme mit dem ersten PowerPlay -System hatte, war, dass einige Mauspads Probleme mit den Leitern im Inneren hatten, was bedeutete, dass sie nicht aufgeladen werden konnten. Soweit ich weiß, besteht dieses Problem bei PowerPlay 2 nicht im gleichen Ausmaß, aber im Gegenzug wurden zwei große Kompromisse gemacht. Zum einen ist das Kabel nun fest verbunden. Wenn es eingeklemmt, verbogen oder in irgendeiner Weise beschädigt wird, muss die gesamte Verpackung ausgetauscht werden. Zweitens gibt es keinen eingebauten USB-Anschluss mehr, genial war, dass der USB-Dongle der Maus direkt in das Mauspad gesteckt werden konnte und das gleiche Kabel verwendete: zwei USB-Geräte, ein Anschluss und nur wenige Zentimeter zwischen Sender und Empfänger. Es scheint seltsam, dass diese Lösung gewählt wurde, und ich denke, es geht darum, den Preis für die Einzelhändler zu senken, da es für viele Leute wahrscheinlich etwas zu viel war, 110 Pfund für ein Mauspad zu bezahlen.

Funktioniert es? Ja. Ganz gut. Bei aggressiver Nutzung entlädt sich die Maus extrem langsam, bei normaler Nutzung lädt sie sich langsam auf. Tatsächlich mache ich mir nicht mehr die Mühe, meine Maus auszuschalten, da es die Mühe nicht wert ist. Ich hatte keine Probleme mit dem Anschluss oder Aufladen, und da das Pad keine Treiber benötigt, da es nur Strom liefert, vermeidet man alle Probleme mit inkompatibler Hardware, obwohl das System zu 100% hardwarebasiert ist und daher immer funktionieren sollte.

Auf der anderen Seite gibt es jetzt eine viel größere Auswahl an kompatiblen Mäusen, darunter zwei meiner Favoriten: die G903 und G502. Ich war schon immer ein großer Fan dieser beiden Mäusetypen von Logitech, daher habe ich mich gefreut, die neueste Version, die G502 X, auszuprobieren. Die Maus ist nicht billig. Das erste G502, das ich hatte, kostete ungefähr 50 Pfund, aber jetzt ist der Preis gestiegen und kostet 80 Pfund nagelneu. Das ist auch viel Geld für eine Maus.

Werbung:

Es handelt sich um eine klassische, ergonomische Rechtshänder-Maus mit Daumenauflage, DPI-Wahlschalter und Freilauf - das bedeutet, dass sie beim Scrollen mit der Maus plötzlich stufenlos ist und das Mausrad wie ein Kugellager auf einem Rollschuh davonfliegt. Darüber hinaus gibt es nicht weniger als zwei zusätzliche Tastensätze für den Daumen und eine Sniper-Taste, wie sie brillant genannt wird, die jetzt für die DPI-Umschaltung gedacht ist oder bei Bedarf entfernt werden kann. Alles ist natürlich in der Software G-Hub programmierbar, die mittlerweile recht gut und einfach zu bedienen ist.

Wofür man jedoch wirklich bezahlt, ist die kleine Abdeckung an der Unterseite, die entfernt werden kann, da man stattdessen die Ladekapsel verwenden kann, die mit dem Mauspad PowerPlay 2 geliefert wird. Es gibt jedoch genug Akkuleistung für 35-36 Stunden, wenn alles eingeschaltet ist.

Logitech nennt seine Produkte gerne etwas mit "Light" im Namen - und Lightforce Tasten sind kombinierte optisch-mechanische Schalter. Hier handelt es sich um einen konstanten Lichtstrahl, der beim Klicken unterbrochen wird, und das Klicken ist sehr mechanisch und taktil, sowohl in Bezug auf den Klang als auch auf das physische Feedback in deinem Finger. Wenn du, wie ich, so etwas liebst, dann ist diese Maus perfekt. LightSync ist die feine und subtile RGB-Beleuchtung mit acht LEDs, während LightSpeed Logitechs eigenes drahtloses Protokoll für die Datenübertragung ist, das eine Bildwiederholfrequenz von 8K ermöglicht.

Werbung:

Bei dem Sensor handelt es sich um den Hero 25K von Logitech, der, wie der Name schon sagt, 25.000 DPI bietet. Technisch gesehen kann es 44.000 DPI und 888 IPS erreichen und kann auch bei kleineren Lifts stabil verfolgen. Es ist präzise und in Kombination mit dem PowerPlay Mauspad ist es so ziemlich ein perfektes Maus-Setup - wenn man das Kabel außer Acht lässt, das nicht entfernt werden kann, und den Gesamtpreis, der ziemlich hoch ist. Es liegt perfekt in der Hand, es ist der Sweet Spot zwischen Geschwindigkeit und Präzision, es verliert nie die Verbindung oder verhält sich seltsam. Ich bin wieder einmal überzeugt.