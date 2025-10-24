Logitech MX Master 4

Ich habe die Logitech MX Master Maus mehrfach getestet - für PC und Mac - in kleinen, iterativen S Versionen und den großen Sprüngen nach vorne. Jedes Mal war es die gleiche Geschichte: Sicher, es gibt viele Gaming-Enthusiasten, die sich die DPI, die Polling-Rate der Maus und dergleichen ansehen und spotten, aber für alles andere, wofür man eine Maus braucht, wie z. B. die einfache Navigation auf dem Computer und produktivere Aufgaben, ist die MX Master der unangefochtene Champion.

Nach vielen Gerüchten und ein paar durchgesickerten Spezifikationen hier und da ist das MX Master 4 endlich da, also ist es für mich an der Zeit, die gleichen Instrumente wieder herauszuholen, denn das ist wieder einmal ein Geniestreich.

Es hat ungefähr die gleiche superergonomische Passform, aber jetzt wurde die bisherige Gummibeschichtung durch ein mikrostrukturiertes Kunststoffmaterial ersetzt, das sowohl recycelt als auch äußerst bequem ist. Es ist, als wäre es mit Alcantara überzogen, aber es ist absolut resistent gegen verschwitzte Handflächen. Es ist irgendwie "weich" zu benutzen.

Wir sprechen hier von 150 Gramm, einem 8000-DPI-Sensor über die neue Darkfield -Lasereinheit und leider immer noch der gleichen 125-Hz-Polling-Rate. Das klingt nach sehr wenig, wenn wir Mäuse mit 8000 Hz testen, aber es gilt meist nur für Erlebnisse, die mit viel höheren Bildraten laufen, und hier hat sich Logitech etwas hartnäckig dafür entschieden, sich auf den Büro- und Kreativeinsatz zu beschränken.

Trotzdem ist es nicht so, dass sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Es gibt jetzt ein haptisches Feedback, das über kleine Motoren unter der Oberfläche in die Maus eingebaut ist. Dadurch erhältst du ein taktiles Feedback in vier Intensitätsstufen, das vor allem dort auftritt, wo du deinen Daumen während der Nutzung ablegst. Auch das haptische Feedback wird aktiviert, wenn man zum Beispiel das neue Actions Ring verwendet, ein kleines kreisförmiges Kontextmenü, das per Daumenklick aktiviert wird und über Logitech Options+ angepasst werden kann - eine App, die meiner Meinung nach nach eine der besten PC-Zubehör-Software-Suiten auf dem Markt bleibt.

Es gibt einen besseren Chip für eine verbesserte Konnektivität sowohl über Bluetooth als auch über Logi Bolt, und der Dongle ist jetzt USB-C, was, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal ist, dass ich einen USB-C-Dongle gesehen habe. Logitech sagt übrigens, dass es mit einer einzigen Ladung gut 70 Tage hält, so dass ich noch keine Gelegenheit hatte, es vollständig zu entleeren.

Es ist ziemlich schwierig, etwas zu finden, das ich sofort ändern würde. Nein, hier gibt es keine wirklichen Game Changer, aber mit acht programmierbaren Tasten, haptischem Feedback, soliden DPI-Werten und dem immer schönen elektrostatischen MagSpeed -Rad ist dies eine Meisterklasse in Design und Ausführung.