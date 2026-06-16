Logitech G305 X Superlight

Obwohl Mäuse in verschiedenen Formen und Größen vorkommen können, arbeiten alle Mäuse unter denselben Parametern und haben die gleichen Ziele. Egal, ob Sie größere Geräte mit einer Vielzahl von Tasten bevorzugen, die Sie frei zuordnen können, oder kleine und leichte Optionen mit minimalen Tasten bevorzugen – unabhängig von persönlichen Vorlieben muss eine Gaming-Maus grundsätzlich präzise sein und sich bequem in der Hand anfühlen. Wenn sie diese Herausforderungen überwinden kann, ist eine Maus bereits auf dem besten Weg, ein gutes und funktionales Gerät zu werden, und das gilt auch für die G305 X Superlight von Logitech.

Was wir hier haben, ist eher der letztere Bereich, wie oben erwähnt. Es handelt sich um ein 61 Gramm schweres leichtes Accessoire, das ziemlich klein ist und sich in deine Handfläche schmiegt, von deiner Hand überwältigt und erstickt wird, und zudem nur wenige Knöpfe bietet. Im Grunde sprechen wir von einem schlankeren Gadget, genau dem Werkzeug, zu dem sich FPS-Spieler zweifellos bevorzugen, denn hinter dem linken und rechten Klick, einem Scrollrad und einer Mitteltaste zum Wechseln von Mausprofilen haben wir zwei Tasten auf der linken Mausseite, die nach Belieben gebunden werden können, für Nahkampf. Hocken, was auch immer letztlich dein Ding ist. Dies ist eine Maus für schnelle Reflexe und für Spieler, die keinen Fluff wollen, ein Rechtshänder-Gadget, das ein paar zusätzliche Tricks auf Lager hat.

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Zum einen kann der G305 X Superlight sowohl drahtlos als auch kabelgebunden betrieben werden, wobei ersterer sogar anpassbare Optionen über einen Lightspeed-Empfänger bietet, der eine Polling-Rate von 8.000 Hz bietet – was ehrlich gesagt weit mehr ist, als die meisten Menschen je brauchen würden oder brauchen könnten. Hinzu kommt ein praktisches Fach an der Unterseite der Maus, um den Lightspeed-Dongle sicher aufzubewahren, sowie ein integrierter Akku, der angibt, 130+ Stunden Akku bei einer einzigen Ladung zu bieten. Wir waren noch nie so weit von einer Ladelösung entfernt, dass wir eine solche Akkulaufzeit brauchen, aber sie anzubieten ist eine Freude, die nicht unter den Teppich gekehrt werden sollte.

Obendrein gibt es einen Hero Sensor, der eine äußerst präzise Steuerung bietet und bis zu 44.000 DPI erreicht, was wie die Umfragerate weit mehr ist, als die meisten Menschen je brauchen werden. Aber hey, wenn du es in einem kompakten Paket und zu einem vernünftigen Preis anbieten kannst, bin ich voll dabei.

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Darüber hinaus gibt es ein sehr leichtes RGB-Dashing unter dem Scrollrad, das man in der Logitech G Hub-Software anpassen kann, die weiterhin eine mühelose und gut zusammengestellte Anwendung ist, die leicht zu bedienen ist und den Nutzern viele Optionen bietet. Das RGB ist tatsächlich eher schwach, und ich habe das Gefühl, dass es ohne diese Maus keinen Einfluss auf den Eindruck von dieser Maus hätte, aber manche mögen es, so einen Farbtupfer zu haben, daher werde ich auch nicht viel dagegen einwenden.

Die Verarbeitungsqualität ist solide und das Kunststoffmaterial, aus dem die Maus besteht, ist fest und widerstandsfähig. Es bietet genau das, was du aus Nutzensicht brauchst, und es gibt auch eine gute Vielseitigkeit im kabelgebundenen/drahtlosen Element sowie bei den Anpassungsoptionen. Ich persönlich mag etwas mehr Masse in einer Maus, daher kann das 61-g-Gewicht mich etwas mehr verlangen lassen, aber es ist nicht so störend, wie die tatsächliche Größe der Maus etwas zu wünschen übrig lässt. Ich bewerte mich nicht als jemanden mit großen Händen, aber die kompakte und winzige Form des G305 X Superlight fällt oft als zu klein auf, um sie regelmäßig zu benutzen. Meine Hände umschließen die Maus und verschlingen ihren Körper, sodass ich oft sowohl meinen Daumen als auch meinen kleinen Finger über die Mausmatte ziehe, während ich das Gerät bewege. Es ist vielleicht 20 % zu klein für meine Hände, was ich wiederum nicht als große Hände bezeichnen würde, also wenn du dich als groß ansiehst, solltest du vielleicht woanders suchen.

Trotz dieser Kritik erfüllt die G305 X Superlight die meisten Kriterien, wenn es darum geht, eine funktionale und nützliche Maus zu sein. Möchte ich, dass es etwas größer ist, um besser zu passen? Klar. Würde mein Interesse an etwas mehr Masse mit der "Superlight"-Designphilosophie kollidieren? Ohne Frage. Darüber hinaus hat Logitech eine zuverlässige und würdige Maus entwickelt, die die meisten Nutzer zufriedenstellen dürfte – und das zu einem recht vernünftigen Preis von 69,99 £/79,99 €.

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