Liverpools neue Partnerschaft mit der Regierung der Malediven löst Gegenreaktion von LGBT+-Fangruppen aus

HQ

Der FC Liverpool hat über seine Tourismusagentur Visit Maldives eine neue Partnerschaft mit der Regierung der Malediven angekündigt. Diese mehrjährige Vereinbarung wird es den Malediven ermöglichen, ihre globale Bekanntheit als Reiseziel, die in den letzten Jahren gewachsen ist, weiter zu steigern, indem sie ihre Marke in der meistgesehenen Premier-League-Mannschaft (ein kumuliertes Publikum von 471 Millionen in der letzten Saison) und auch in den sozialen Medien mit den meisten Followern zeigt.

In der Erklärung heißt es: "Es vereint zwei weltbekannte Marken mit dem gemeinsamen Engagement, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten" und sagt, dass die Zusammenarbeit ihr Nachhaltigkeitsprogramm The Red Way "nutzen" wird, "um das Bewusstsein zu schärfen und positive Maßnahmen voranzutreiben".

Die Vereinbarung hat jedoch bei Kops Out, der LGBT+-Fangruppe von Liverpool, nicht gut gepasst. Sie haben eine Erklärung auf Bluesky veröffentlicht, in der sie die Partnerschaft verurteilen und "ihre tiefe Wut und Enttäuschung angesichts der erschreckenden Menschenrechtsbilanz der Malediven" zum Ausdruck bringen und die Fans zum Protest auffordern, da dies zeigt, dass Liverpool mit einem weiteren Beispiel von "Sportwashing" den Profit über ethische Praktiken stellt.

Sie sind der Meinung, dass diese Partnerschaft "dem erklärten Engagement des Clubs für Gleichberechtigung und Inklusion direkt widerspricht", da das muslimische Land das LGBT+-Kollektiv verfolgt und diskriminiert, einschließlich der Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen mit Geldstrafen, Gefängnisstrafen und Auspeitschungen.

Kops Out weist auch darauf hin, dass die maledivische Regierung in große Korruptionsskandale verwickelt war, wobei stattdessen Millionen von Dollar, die für die Entwicklung des Tourismus gedacht waren, veruntreut wurden. Und das ist noch nicht alles: Zu den weiteren Menschenrechtsverletzungen gehören die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung und die Einschränkung der Meinungs- und Vereinigungsfreiheit.

Die Gruppe sagt, dass sie nicht tatenlos zusehen werden, solange diese Partnerschaft andauert, und fordert die sofortige Beendigung des Deals, eine öffentliche Bekräftigung ihres Engagements für LGBT+-Rechte und Menschenrechte und einen sinnvollen Dialog mit Kop Outs und anderen Fangruppen.