Liverpools Flügelspieler Federico Chiesa musste die italienische Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen

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Liverpools Stürmer Federico Chiesa erhielt letzte Woche seine erste Berufung für die italienische Nationalmannschaft, als Gennaro Gattuso ihn zu einer wichtigen Serie von Spielen in den Europameisterschafts-Play-offs gegen Nordirland am 26. März aufgerufen hat und falls sie am 31. März gegen Wales oder Bosnien und Herzegowina gewinnen, um einen der letzten WM-Plätze zu sichern.

Am Montagmorgen jedoch gaben Liverpool FC und der italienische Fußballverband bekannt, dass Chiesa aufgrund einer Verletzung in England bleiben wird. "Federico Chiesa wurde bei Ankunft im Federal Technical Centre bewertet und für die nächsten beiden Spiele als nicht verfügbar. Im Einklang mit seinem Verein hat er den Kader verlassen. Der Bologna-Flügelspieler Nicolò Cambiaghi wurde als sein Nachfolger berufen", informierte der Federcalcio.

Chiesa wechselte 2024 von Juventus zu Liverpool, hat aber seitdem aufgrund seiner Verletzungen nur 46 Spiele für die englische Mannschaft und nur neun in der Startelf absolviert. Chiesa reiht sich in eine ständig wachsende Liste verletzter Spieler für Liverpool ein, zu der derzeit Alexander Isak, Conor Bradley und Wataru Endo gehören.

Es ist auch ein großer Rückschlag für Chiesas Hoffnungen, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, da sie bereits Teil des Kaders waren, das 2021 (für die Ausgabe 2020) die UEFA-EM gewann. Natürlich hängt alles davon ab, ob Italien sich im Rahmen der europäischen Play-offs, die diese Woche beginnen, für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist...