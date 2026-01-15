Liverpools Florian Wirtz erzielte ein Abseitstor, das in Spanien, Deutschland oder Frankreich nicht legal gewesen wäre

HQ

Ein kürzliches Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Fulham am 4. Januar hatte ein sehr umstrittenes Tor von Florian Wirtz für Liverpool, da er offenbar im Abseits stand (tatsächlich hob der Schiedsrichter direkt nach dem Tor die Fahne, doch der Schiedsrichter ließ dies später nach Rücksprache mit dem Video-Assistenzschiedsrichter zu).

Nach einer Überprüfung durch das Key Match Incidents Panel der Premier League wurde bestätigt, dass das Tor legal war und der VAR keinen Fehler gemacht hat, obwohl viele Leute davon ausgingen. Die Wahrheit liegt in den "fünf Zentimetern Toleranz" oder dickeren Linien, die in der Premier-League-Version der halbautomatischen Abseitstechnik existieren.

"Das VAR-Eingreifen zur Zuerkennung des Tores wurde als korrekt bestätigt, angesichts der knappen Abseitsentscheidung und der dickeren Abseitslinien bei diesen unglaublich engen Entscheidungen", bestätigten die Schiedsrichter heute. Laut BBC erlaubt die halbautomatische Abseits-Technologie in der Premier League einen Vorsprung von 5 cm, eine Regel, die aufgrund von Ungenauigkeiten in der Technologie eingeführt wurde und im Grunde dem Angreifer den "Vertrauensvorschuss" gewährt.

Wäre dieses Tor jedoch in anderen Ligen wie Frankreich, Deutschland oder Spanien mit strengeren semiautomatischen Abseitsregeln erzielt worden, wäre es nicht erlaubt gewesen. Welche Regel findest du fairer?