Liverpool und Arsenal führen die Premier League an, scheiterten aber beide im Hinspiel des Halbfinales des Carabao Cups

Der englische Football League Cup, der derzeit als Carabao Cup bekannt ist, liegt vor den meisten nationalen K.-o.-Wettbewerben in Europa und hat bereits das Hinspiel des Halbfinales absolviert. Und es gab Überraschungen, denn Liverpool und Arsenal, Tabellenführer in der Premier League in diesem Jahr, sind beide vor den vermeintlich schwächeren Teams Newcastle und Tottenham Hotspur unterlegen.

Zuerst verlor Arsenal am Dienstag zu Hause mit 0:2 gegen Newcastle, trotz einer enormen statistischen Überlegenheit (Arsenal schoss 23 Mal bei 7 Schüssen von Newcastle und hatte einen Ballbesitz von 70 %), die sich nicht in Toren niederschlug. Und gestern besiegte Tottenham Liverpool mit 1:0 durch ein spätes Tor von Lucas Bergvall.

Die gestrige Niederlage war ein deutlicher Kontrast zum 3:6 Ende Dezember, als Liverpool die Spurs im selben Stadion besiegte. "Ich glaube nicht, dass wir dieses Niveau in jedem einzelnen Spiel, das wir spielen, erreichen werden. Man kann immer eine Reaktion der Spurs erwarten, was man heute gesehen hat, man kann immer eine Reaktion der Fans erwarten, weil es ein Halbfinale ist", sagte Arne Slot, Liverpools Trainer.

Zum Glück für die Roten ist dies nur der erste Teil des Halbfinales. Das Rückspiel findet am 5. Februar (Newcastle gegen Arsenal) und am 6. Februar (Liverpool gegen Tottenham) statt. Das Finale findet am 16. März 2025 im Wembley-Stadion statt.