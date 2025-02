Liverpool verpasst die Chance, den Premier-League-Titel endgültig zu holen, was Slot beunruhigt

HQ

Am Mittwochabend, während viele Menschen die Play-off-Spiele der Champions League, einschließlich des Ausscheidens gegen Manchester City, verfolgten, spielte Liverpool in der Premier League gegen Aston Villa. Die Red Devils verbrachten Monate mit einem "Spiel in der Hand", und jetzt haben sie mehr gespielt als jeder andere.

Aber es scheint, dass es der Mannschaft nicht zugute kommt, an diesen ungewöhnlichen Tagen zu spielen. Vor zwei Wochen gab es im letzten Derby im Goodison Park, das im Goodison Park ausgetragen wird, ein 2:2-Unentschieden gegen Everton, bevor die Toffees in ihr neues Hafenstadion umziehen... Und gestern hatten sie das gleiche Ergebnis: 2:2 gegen Aston Villa.

Mohamed Salah schlug zuerst, aber Villa konterte mit zwei Toren am Ende der Pause durch Tielemans und Ollie Watkins. Trent Alexander-Arnold rettete in der zweiten Halbzeit einen Punkt, so dass Arne Slot mit dem Ergebnis unzufrieden war.

"Wir sind in der zweiten Halbzeit herausgekommen und haben das 2:2 gemacht und hatten einige gute Chancen, das 3:2 zu machen, dann hätten wir es sogar noch verlieren können. Es war ein großartiges Spiel, aber ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden", sagte der Trainer. Sie sind seit 22 Spielen ungeschlagen und haben acht Punkte Vorsprung auf Arsenal, das einzige Team, das Chancen auf den Titel hat.

Warum fand Aston Villa-Liverpool so früh statt?

Der Grund, warum wir dieses Spiel im Voraus spielen sollten, ist die Anwesenheit von Liverpool im Carabao Cup-Finale am Sonntag, den 16. März, gegen Newcastle. Dieses Spiel ist Teil des 29./38. Spieltags der Liga, der am 14. und 16. März ausgetragen wird.

Liverpool verpasst zwei Punkte mit zwei weiteren Spielen innerhalb der nächsten sechs Tage, darunter ein Gastspiel in Manchester am 23. Februar gegen City und ein Heimspiel gegen Newcastle am 26. Februar. In der Zwischenzeit wird Aston Villa den Februar beenden, nachdem es in diesem Monat sieben Spiele absolviert hat.