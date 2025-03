Liverpool prangert sexuell unangemessene Äußerungen gegenüber Vize-Kapitän Taylor Hinds während des FA-Cup-Sieges an

HQ

Der FA Women's Cup, das höchste Klubturnier in England, feierte in der vergangenen Woche das Viertelfinale. Die Frauen des FC Liverpool haben noch nie den Pokal gewonnen, sind aber nach einem 1:0-Sieg gegen den 14-maligen Meister Arsenal ins Halbfinale eingezogen. Das Spiel wurde jedoch von einem Zuschauer gestört, der Vize-Kapitän Taylor Hinds sexuell unangemessene Kommentare zurief.

Der FC Liverpool hat eine Erklärung abgegeben, in der er seine volle Unterstützung für seine Spielerin zum Ausdruck bringt, die "gezwungen ist, mit einer inakzeptablen Situation umzugehen, in der sie einen denkwürdigen Sieg hätte feiern sollen". Die Beleidigungen ereigneten sich im Stadion von Arsenal, und Liverpool bedankte sich beim Gastgeber für sein schnelles Handeln. "Alle Spieler, jetzt und in Zukunft, sollten das Wissen haben, dass unsere Plätze und Stadien sichere Orte sind, um Fußball zu spielen."

"Jedes junge Mädchen da draußen, das hofft und davon träumt, Fußballerin zu werden, sollte wissen, dass sie dies sicher und glücklich tun kann", fügte Hinds hinzu. "Ich werde nicht zulassen, dass die Handlungen eines Einzelnen einen fantastischen Tag für die Mannschaft und unsere Fans ruinieren, aber das ist nicht in Ordnung und ich war entschlossen, mich zu wehren."

"Es war hart für meine Mutter und meinen Vater, nicht zu realisieren, was vor sich ging, und später herauszufinden, was ihre Tochter während eines Fußballspiels angeschrien wurde", sagte der 25-jährige Spieler.

Nach dem Viertelfinale findet am 13. April das Halbfinale des FA Cups der Frauen statt: Liverpool trifft auf Chelsea, und Manchester City und Manchester United treffen vor dem Finale am 18. Mai aufeinander.