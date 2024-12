Liverpool gewinnt in Boxing Day und hat sieben Punkte Vorsprung auf Chelsea

HQ

DasBoxing Day Jahr 2024 war sehr profitabel für Liverpool, das seine Führungsposition in der Premier League ausbaut. Gestern kamen sie nach einem Rückstand noch zu einem 3:1-Sieg gegen Leicester. Die Mannschaft um Ruud van Nistelrooy traf früh in der sechsten Minute, aber Gakpo, Jones und Salah schlugen zurück und sicherten Arne Slot 3 weitere Punkte.

Curtis Jones feierte sein 100. Premier-League-Spiel für Liverpool und erzielte sein 10. Tor in diesem Wettbewerb. Mohamed Salah erzielte unterdessen sein 16. Tor in dieser Saison in der Premier League und zeigte, dass er sich von Online-Kritik nicht ablenken lässt.

Liverpool profitiert von Chelseas schmerzlicher Niederlage.

Zuvor hatte Chelsea zu Hause mit 1:2 gegen Fulham verloren. Ein weiteres Comeback, diesmal aber von den Gästen, und in der 95. Minute verzehrt. "Das Gegentor zu kassieren, das wir am Ende kassiert haben, ist ein schlechtes Gefühl. Ich habe oft gesagt, wenn man nicht gewinnen kann, ist es wichtig, dass man nicht verliert", sagte Enzo Manresca.

Nun liegt Liverpool (42) sieben Punkte vor seinem nächsten Verfolger Chelsea (35) und hat ein Spiel weniger für die Reds, was bedeutet, dass der Abstand noch größer werden könnte.

"Vor zwei Monaten lagen wir einen Punkt hinter Manchester City"

Sieben und möglicherweise zehn Punkte sind ein großer Vorsprung, aber Arne Slot bedeutet, dass er nicht entscheidend ist und sich die Dinge stark ändern können. "Vor zwei Monaten lagen wir einen Punkt hinter Manchester City", sagte er dem BBC Match of the Day.

Manchester City ist dramatisch gesunken, aber da die Hälfte der Premier League noch zu spielen ist, kann alles passieren, also verfolgt Slot den Ansatz "Spiel für Spiel". "Natürlich schauen wir auf die Tabelle, aber wir wissen auch, wie schwer diese Liga ist. Was diese Liga tun kann, wenn man Verletzungen und Sperren bekommt... Das kann jedem Team passieren. Wir müssen an der Spitze bleiben."