Mohamed Salah steht erneut unter Beschuss, weil er ein Weihnachtsfoto mit seiner Familie gepostet hat

Mohamed Salah, der ägyptische Stürmer von Liverpool, wurde in den sozialen Medien kritisiert, nachdem er ein Foto gepostet hatte, auf dem seine Familie und er selbst Weihnachten feiern. Salah ist praktizierender Muslim und führt sogar den Sujud (die Gebetshaltung) aus, wenn er Tore feiert, was ihm zu Popularität in vielen muslimischen Ländern verhalf.

Am 24. Dezember postete Salah jedoch das übliche "Frohe Weihnachten"-Foto mit seiner Frau Magi und ihren beiden Töchtern. Und sein Feed wurde mit Kritikern überflutet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Salah Weihnachtsgrüße in den sozialen Medien postet, und jedes Jahr erhält er die gleichen Antworten: Viele Nutzer sagen, dass er das als Muslim nicht tun sollte. Er sei "eine Peinlichkeit für die muslimische Welt", sagen andere.

Viele andere Seiten verteidigen ihn, indem sie behaupten, Salah müsse dafür gelobt werden, dass er Weihnachten feiert, damit sich seine Töchter nicht ausgeschlossen fühlen, und vergleichen ihn mit anderen muslimischen Spielern wie Karim Benzema, Paul Pogba oder Lamine Yamal.

In diesem Jahr ist Salah stärker denn je und ist der erste Spieler in der Geschichte der Premier League (seit 1993), der vor Weihnachten mehr als 10 Tore (15 Tore) erzielt hat. Er spielt auch am Boxing Day gegen Leicester.

Sein Vertrag läuft jedoch 2025 aus, und er hat sein Unbehagen über das Schweigen von Liverpool darüber zum Ausdruck gebracht, ob ihm eine Vertragsverlängerung angeboten wird.