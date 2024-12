Warum ist der 26. Dezember für Fußballfans so wichtig?

HQ

In den meisten europäischen Ländern enden die Fußballligen während der Weihnachtszeit, aber nicht in England, wo die Planung von Fußballspielen während der Weihnachtszeit eine Tradition ist, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht.

Aufgrund von Änderungen der Bräuche (die Menschen verbringen mehr warme Zeit zu Hause mit der Familie) und des Nachdenkens über das Ruherecht für Fußballer wurden seit 1965 keine Fußballspiele mehr am 25. Dezember angesetzt. Doch am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, sieht das ganz anders aus. An diesem Datum, das sowohl im Vereinigten Königreich als auch in vielen Commonwealth-Nationen festlich ist, werden viele Fußballspiele ausgetragen, einige hintereinander.

Am 26. Dezember wurde das erste "offizielle" Fußballspiel ausgetragen

Aber obwohl die Tradition des "Boxing Day" als Fußballtag nicht in andere europäische Länder vorgedrungen ist, sind ihre Ursprünge sehr bedeutend. An diesem Tag, dem 26. Dezember 1860, fand eines der frühesten Fußballspiele der Geschichte statt, zwischen dem Sheffield FC, dem ältesten Fußballverein aller Zeiten, der 1857 gegründet wurde, und dem Hallam FC. Es gibt Aufzeichnungen über frühere Fußballspiele, aber dieses gilt als das erste offizielle Fußballspiel, das jemals gespielt wurde, sowie als das erste "Derby".

Vielleicht war es ein Zufall, denn der Boxing Day wurde 1871 nicht als Feiertag eingeführt. Als dann 1888 die First Division, der Vorgänger der Premier League, gegründet wurde, beschlossen sie, den Boxing Day als "Derby-Tag" einzuführen, damit die Fans nicht lange reisen mussten.

Die Tradition, am Boxing Day, dem 26. Dezember, zu spielen, ist in England seither geblieben. In diesem Jahr werden acht Spiele zwischen den meisten Premier-League-Teams ausgetragen, beginnend mit Manchester City - Everton um 12:30 Uhr britischer Zeit. Nur vier Mannschaften werden heute nicht spielen, sondern morgen, am 27. Dezember.