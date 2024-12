Die Krise von Manchester City geht weiter: 1:1 gegen Everton, Haaland verschoss einen Elfmeter

HQ

Die Sportkrise von Manchester City dauert an. Das erste Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag, das zu Hause im Etihad Stadium ausgetragen wurde, begann optimistisch mit einem Tor von Bernardo Silva in der 14. Minute. Doch der Ausgleich gelang schnell durch Ndiaye von Everton. Das Spiel endete 1:1.

Everton tut sich schwer und liegt auf Platz 15 der Premier League, hat aber eine gute Erfolgsbilanz mit null Gegentoren und Punkten durch 0:0-Unentschieden (mit der größten Ausnahme in letzter Zeit war das 0:4 gegen Manchester United). Heute spielten sie sehr defensiv und es gelang ihnen, alle Versuche von City zu stoppen... darunter ein Strafstoß von Erling Haaland.

Jordan Pickford, der Torhüter von Everton, nutzte seinen Spickzettel, den er um seine Flasche geschrieben hat, auf dem steht, wie Elfmeterschützen normalerweise schießen, eine Taktik, die er auch bei der UEFA Euro 2024 anwandte, als Pickford einen Elfmeter von Manuel Akanji parierte. Haaland köpfte den Abpraller, stand aber im Abseits.

Obwohl er in der Premier League bisher 13 Tore erzielt hat und damit nur von Salah (15) übertroffen wird, hat Haaland in seinen letzten 12 Spielen nur drei Tore erzielt.

Manchester City muss sich in diesem Jahr darauf konzentrieren, in der Champions League zu überleben... und der nächste

Nach diesem Remis hat Manchester City wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten 13 Spiele gewonnen. Sie haben fast keine Chancen, um die Premier League zu kämpfen, und könnten sogar aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden, wenn sie sich nicht verbessern und aus den fünf besten Teams herausfallen.

Das nächste Spiel von Manchester City findet am Sonntag, den 29. Dezember, statt. Wahrscheinlich ist der Tag, der im Moment für die meisten Citizen rot im Kalender markiert ist, der 22. Januar, wenn PSG Manchester City in Paris zu einem UEFA Champions League Spiel empfängt, bei dem beide Mannschaften am Rande des Ausscheidens stehen.