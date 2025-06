Liverpool einigt sich auf einen neuen Linksverteidiger für 40 Millionen Pfund von Bournemouth, während er auf Neuigkeiten über Wirtz wartet

HQ

Wir sind vielleicht nur noch wenige Tage davon entfernt, dass Liverpool einen Rekorddeal bestätigt, um Florian Wirtz für 116 Millionen Pfund, 136 Millionen Euro, zu verpflichten, - fast - den größten Transfer in der Geschichte des englischen Fußballs. Liverpool geht aber auch mit einem weiteren Spieler nach vorne: Milos Kerkez von Bournemouth.

Milos Kerkez, der 21-jährige ungarische Nationalspieler, würde die Position des Linksverteidigers verstärken und von Bournemouth zum Premier-League-Meister aufsteigen. Der Deal ist so gut wie gesichert, da Bournemouth bereits einen Ersatz auf seiner Position, Adrien Truffert von Rennes, verpflichtet hat. Er kam für 40 Millionen Pfund (46,87 Millionen Euro).

Kerkez trug mit zwei Toren und sechs Vorlagen dazu bei, dass Bournemouth in der letzten Saison mit 56 Premier-League-Punkten den neunten Platz belegte. Er eroberte den Ball 169 Mal, die fünftmeisten aller Verteidiger in der Premier League, mehr als jeder andere Verteidiger von Liverpool. Er traf sich in Liverpool mit einem Teamkollegen aus der ungarischen Nationalmannschaft, Dominik Szoboszlai.

Laut BBC würde Kerkez perfekt ins Team passen, da er auch aktiv Chancen kreiert.