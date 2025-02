Warum ist das Ausscheiden italienischer Klubs in der Champions League für Spanien von Vorteil?

HQ

Italien musste in diesem Jahr in der Champions League eine deutliche Niederlage hinnehmen: Die drei Mannschaften, die noch in den K.o.-Play-offs standen, sind ausgeschieden: Atalanta, Milan und Juventus. Übrig bleibt nur Inter, das im Achtelfinale auf PSV oder Feyenoord (Juve und Milans Henker) treffen wird.

Das ist eine schreckliche Nachricht für die Fans dieser Vereine, aber auch für den gesamten italienischen Fußball, da sie dadurch Punkte in der UEFA-Rangliste verlieren, die die Anzahl der Mannschaften bestimmt, die jedes Land in europäische Wettbewerbe entsenden kann. Seit vergangener Woche ist Italien (17.812 Punkte) hinter Spanien (18.535 Punkte) zurückgefallen. Beide liegen hinter England (20.892).

Der UEFA-Koeffizient wird verwendet, um die Plätze in UEFA-Wettbewerben den nationalen Ligen zuzuweisen. Mit England an der Spitze ist der zweite Platz zwischen Spanien und Italien im Rennen. Derjenige, der den zweiten Platz belegt, kann in der nächsten Saison (2025/26) acht Mannschaften zu den kontinentalen Turnieren entsenden.

Zu diesem Zeitpunkt sind in Spanien 6 von 7 Mannschaften noch in Europa vertreten: Barcelona, Atlético und Real Madrid in der Meisterschaft; Athletic Bilbao in Europa League; Betis und Real Sociedad in der Conference League; nur Girona schied aus der Meisterschaft aus.

Italien hat nur noch 4 der 8 Startelf übrig: Inter in der Meisterschaft; Lazio und Roma in der Europa League und Fiorentina in der Conference League, während Milan, Atalanta, Juventus und Bolonia aus der Champions League ausgeschieden sind.

Letztlich wird es davon abhängen, wie viele der Teams in den nächsten Runden weitere Plätze erreichen. Welches Land auch immer dieses Rennen "gewinnt", es gibt fünf Plätze für die Champions League im nächsten Jahr, einen zusätzlichen Platz.