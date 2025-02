Welche Mannschaft hat laut Opta-Statistik mehr Chancen, die Champions League zu gewinnen, revidiert nach Auslosung

HQ

Champions League Die Auslosung des Achtelfinales fand am Freitag statt. Wir kennen jetzt den Weg für jede Mannschaft zum Finale am 31. Mai in München, und die Auslosung brachte Teams wie Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern München oder PSG anderes Glück. Zu den Achtelfinalspielen gehören Real Madrid gegen Atleti und Liverpool gegen PSG, vier der Favoriten auf die Trophäe.

Wir wissen, dass der Fußball unberechenbar ist, aber laut Statistik haben nicht alle Klubs die gleichen Chancen. Tatsächlich hat der Opta-Supercomputer seine Berechnungen nach der Auslosung revidiert, wobei einige Teams ihre Chancen auf den Gewinn des Pokals um bis zu 3 % erhöht oder verringert haben.

So prognostiziert die britische Analyse Opta den Verlauf der Champions League 2024/25, gemessen an den Chancen auf den Sieg im Finale:



Liverpool: 17,2 %



Barcelona: 15,4 %



Arsenal: 13,6



Inter: 12,7 %



Real Madrid: 11,6 %



PSG: 8,8 %



Bayer Leverkusen: 5,8 %



Bayern München: 4,8 %



Atlético de Madrid: 2,9 %



Lille: 1,4 %



Benfica: 1,1 %



Aston Villa: 1,0 %



Borussia Dortmund: 0,8 %



Club Brügge: 0,7 %



Feyenoord: 0,6 %



Opta glaubt immer noch, dass Liverpool der Favorit auf den Titelgewinn ist. Nachdem Liverpool jedoch im Achtelfinale mit einer anderen starken Mannschaft wie PSG zusammentraf und im Halbfinale möglicherweise auf Real Madrid, Atleti oder Arsenal trifft, sinken die Chancen von Liverpool um 3 %, während die Chancen von Barça (zusammen mit Benfica) um 2,7 % steigen.

Arsenal ist die Mannschaft, die mit 3,2 % weniger Chancen am meisten verloren hat: Der Weg in die erste Champions League führt über eine relativ einfache PSV, dann aber ein Team aus Madrid im Viertelfinale und möglicherweise Liverpool im Halbfinale.