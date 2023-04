Little Nightmares hat sich über 12 Millionen Mal verkauft

HQ

Little Nightmares hat sich bis heute, seinem sechsten Jahrestag, über zwölf Millionen Mal verkauft, hat Bandai Namco Europa enthüllt.

Das einzigartige Franchise besteht jetzt aus drei Teilen, nämlich Little Nightmares, Little Nightmares II und dem mobilen Titel Very Little Nightmares. Ursprünglich zusammen mit dem Entwickler Tarsier Studios im Jahr 2017 veröffentlicht, ist die IP von den Fans wegen ihres unverwechselbaren Kunststils und ihres reichhaltigen Geschichtenerzählens geliebt worden.

Arnaud Muller, CEO of Bandai Namco Europe, sagte: "Das Little Nightmares-Franchise hat seit der ersten Episode, die heute vor sechs Jahren veröffentlicht wurde, ein großes Wachstum und Erfolg erlebt.

"Wir sind stolz auf die Arbeit, die die Teams von Bandai Namco Europe zusammen mit Tarsier Studios, Engine Software und Supermassive Games geleistet haben, um großartige Spiele zu entwickeln und gleichzeitig das Franchise auf mehr Medien auszudehnen."

Lucas Roussel, Publishing Director und Little Nightmares Executive Producer bei Bandai Namco Europe, fügte hinzu: "Es war ein Segen zu sehen, wie die Community im Laufe der Jahre gewachsen ist.

"Als wir mit Little Nightmares anfingen, dachten wir, dass wir wirklich etwas Besonderes haben, aber wir sind immer noch jeden Tag erstaunt über das Engagement unserer Fans für das Franchise.

"Wir können ihnen nicht genug für ihr Engagement danken und wir arbeiten weiter daran, was als nächstes für das Franchise kommt."