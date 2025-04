Lite Moments Globe

Draußen wird es langsam etwas wärmer, und die Sonne deutet nur gelegentlich an, dass wir uns tatsächlich länger als... naja, ein paar Minuten. Es bedeutet auch, dass wir die Abdeckungen von unseren Gartenmöbeln abnehmen und uns auf einen hoffentlich heißen Sommer vorbereiten.

Das habe ich tatsächlich selbst gemacht - klar, wir müssen unsere Terrasse abschleifen, einen neuen Grill kaufen und uns generell auf die Zeit im Jahr vorbereiten, in der die Terrassentür ständig geöffnet ist und unsere Jungs ständig zwischen drinnen und draußen wechseln, am besten in den Abendstunden.

In Erwartung einer solchen Einstellung habe ich kürzlich ein paar Moments Lichter von Lite aufgehängt, eine 14 Meter lange Lichterkette mit 50 Zentimeter langen Glühbirnen, die einen Bruchteil dessen kostet, was Hue zum Beispiel für diese Art von Licht kostet - wir sprechen hier von etwa 52 £ für die getestete Kette.

Dafür bekommst du eine ziemlich lange Kette, bei der jede Leuchte IP65-zertifiziert ist, was bedeutet, dass sie den meisten Wetterbedingungen standhält. Und sie funktionieren sowohl mit Google Home (und damit mit Sprachsteuerung über Google Assistant ) als auch mit Amazon Alexa. Es gibt keine aktualisierten Standards für IFTTT, Thread oder Matter, um die Funktionalität für eine breitere Palette von Smart Homes zu gewährleisten, und es gibt auch keine Apple HomeKit, aber um ehrlich zu sein, reicht mir Google Home aus, da es nach wie vor das robusteste Ökosystem ist.

Werbung:

Es gibt sogar ein eingebautes Mikrofon, das plattformunabhängig ist. Es hört nicht über Software auf bestimmte Musikdienste, es "hört" einfach die Musik, die gerade gespielt wird, und erzeugt Lichtveränderungen, die hauptsächlich auf dem Rhythmus basieren. Es ist eine ziemlich rudimentäre Implementierung und der Effekt ist subtil, aber es ist immer noch Funktionalität für sehr wenig Geld, und um ehrlich zu sein, habe ich zu diesem Preis nicht viel mehr als sprachgesteuertes Licht erwartet.

Die Lite -App selbst ist ziemlich überzeugend. Es gibt 64 Millionen Farbkombinationen und Sie können sowohl Farbe als auch Licht anpassen, Timer einstellen und Automatisierungen vornehmen. Außerdem reagierte das Licht immer auf die Sprachaktivierung über Google und reagierte auch nach dem Einschalten mit dem Handy nie langsam.

Der einzige Nachteil ist, dass, obwohl die Kette 14 Meter lang ist, zwischen jeder Glühbirne ein Meter liegt, so dass man im Prinzip nur 15 Lichtquellen hat. Dies kann im Garten für einen eher spärlichen Effekt sorgen, und es ist schwierig, ihn sofort danach zu beheben, es sei denn, Sie reihen mehrere Lite Moments nebeneinander, was eine Verschwendung zu sein scheint. Es wäre daher vielleicht eine Idee gewesen, für die Lichterkette einen kleinen Aufpreis zu verlangen und dann alle 50 Zentimeter eine Quelle zu platzieren.

Werbung:

Andernfalls ist es schwer, an der Funktionalität, der Leistung oder der App-Steuerung etwas auszusetzen, und wenn Sie entweder Google oder Alexa verwenden, dann ist es definitiv eine lohnende, billige Alternative zu den etablierten Giganten.