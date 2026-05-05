Lindsey Vonn taucht drei Monate nach dem olympischen Unfall ohne Krücken bei der Met Gala wieder auf

HQ

Die amerikanische alpinistische Skifahrerin Lindsey Vonn ist bei der Met Gala wieder aufgetaucht, drei Monate nachdem sie sich während der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina das Bein gebrochen hatte, und erlitt einen schrecklichen Sturz, der sie bei einer der fünf benötigten Operationen beinahe ihr Bein verlor.

Die 41-Jährige, Gewinnerin von fünf olympischen Medaillen, 9 Weltmeisterschaften und 84 Siegen in allen sechs Kategorien des alpinen Skifahrens, ist zudem eine der einflussreichsten Athletinnen der USA, und dies war ihr dritter Auftritt bei der Benefizgala im Metropolitan Museum of Arts nach 2010 und 2013, die von Anna Wintour geleitet wurde. ehemaliger Vogue-Redakteur, Hauptperson der Filme The Devil Wears Prada.

Vonn sagte, sie sei sehr aufgeregt über das Ereignis gewesen und legte zum ersten Mal seit den Operationen die Krücken ab, unterstützt von ihrem Modedesigner Thom Browne, mit dem sie schon lange arbeitete, die Treppe hinaufzusteigen. "Es ist technisch gesehen mein erster Tag, an dem ich ein bisschen ohne Krücken gehe. Also vom Anfang bis ganz oben auf die Treppe, wenn ich es ohne Krücken schaffe, ist das ein riesiger Erfolg", sagte Vonn zu People.