Lindsey Vonn ist endlich aus dem Krankenhaus entlassen, ihr Bein wurde fast amputiert

HQ

Nach ihrem schrecklichen Sturz zu Beginn der Olympischen Winterspiele 2026 feierte Lindsey Vonn, dass sie endlich aus dem Krankenhaus entlassen ist, nachdem sie zwei Wochen lang "fast völlig bewegungsunfähig im Krankenhausbett lag". Sie durfte zwar in ein Hotel, kann aber wegen der Schwere ihrer Beinverletzung noch nicht nach Hause fliegen... was sie fast eine Amputation gekostet hätte.

"Ich hoffe, ich habe meine Verletzung gut genug erklärt. Ich bin kein Arzt, also verzeih mir bitte, wenn ich etwas nicht perfekt erkläre. Als die Verletzung passierte, war die Situation in vielerlei Hinsicht ziemlich herausfordernd, aber am Ende wurde die Situation wieder unter Kontrolle gebracht. Nochmals vielen Dank Dr. Tom Hackett", postete der 41-jährige Skifahrer am Montag in einem neuen Instagram-Post.

Im Video erklärt sie, dass sie einen komplexen Schienbeinbruch erlitten habe und "alles in Stücke war". Sie litt an einem Kompartmentsyndrom, bei dem zu viel Blut an einem Bereich ihres Beins alles zerquetschte, einschließlich Muskeln, Nerven und Sehnen, was extrem schmerzhaft war. "Dr. Tom Hackett hat mein Bein gerettet. Er hat mein Bein davor gerettet, amputiert zu werden", erklärte sie. Hackett führte eine Fasziotomie durch, "bei der er beide Seiten meines Beins aufschnitt und es quasi filetierte... Lass es atmen und, ähm, er hat mich gerettet."

"Jetzt werde ich mich auf die Reha konzentrieren und in ein paar Wochen vom Rollstuhl zu Krücken übergehen. Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind, dann werde ich entscheiden, ob ich das gesamte Metall entfernen möchte oder nicht, und dann wieder operiert werden und endlich mein Kreuzband reparieren."