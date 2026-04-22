New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani wird nicht an der Met Gala teilnehmen, weil sie "historisch" nicht zu Anna Wintour erscheint

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Der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, und seine Frau Rama Duwaji werden eine langjährige Tradition brechen und werden am 4. Mai nicht an der Met Gala teilnehmen, der glamourösen Fundraising-Modeveranstaltung, die jedes Jahr im Metropolitan Museum of Arts organisiert wird und von der ehemaligen Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour geleitet wird.

Das luxuriöse Ereignis zieht einige der reichsten Menschen in New York und der Welt an, und Mamdani, der letztes Jahr gewählt wurde, hat seine Kampagne darauf ausgerichtet, die Besteuerung der Ultrareichen zu erhöhen, die Arbeiterklasse mit universeller Kinderbetreuung, kostenlosen Stadtbussen oder einem Mindestlohn zu schützen und das System zu kritisieren, das es den Reichen erlaubt, reicher zu werden und den Armen noch ärmer zu werden, und sagte: "Es sollte keine Milliardäre geben".

Eine anonyme Quelle des Promimagazins Page Six der New York Post sagte: "Er kommt nicht. Und es wäre töricht, wenn er es täte... Kannst du dir das vorstellen? Das widerspricht allem, woran er glaubt."

"Historisches Nichterscheinen" von Mamdani zu Anna Wintour

Mamdani, der erste muslimische Bürgermeister von New York City und mit 34 Jahren die jüngste seit über 135 Jahren, wird Anna Wintour vertreten, die trotz ihres Rücktritts bei Vogue im Juni 2025 weiterhin Leiterin der Met Gala ist – eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Modewelt, die den berühmten Roman und dann den Film The Devil Wears Prada inspirierte und von Meryl Streep gespielt wurde. Die Fortsetzung des Films startet am 1. Mai, derselben Woche wie die Met Gala 2026.

Wintour ist ein bekannter Unterstützer von Mamdanis Demokratischer Partei, die Spenden für Hillary Clinton und Biden sammelte und Trump kritisierte, war außerdem Autorin von Michelle Obamas erstem Magazincover, was Mamdanis Entscheidung, nicht teilzunehmen, bemerkenswerter macht.

Die Veranstaltung wird voller Millionäre sein, von denen Mamdani möchte, dass sie Steuern erhöhen, aber einer überschreitet besonders eine rote Linie: Amazon-Besitzer Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez, die Hauptveranstalter der Gala 2026. Ihre Anwesenheit hat zu einer lauteren Ablehnung der Gala durch die New Yorker geführt, mit Plakaten, die zum Boykott der Met Gala aufrufen und sie mit dem ICE und der Ausbeutung von Werken in Verbindung bringen, wobei man darauf hinweist, dass Amazon Cloud-Dienste für ICE bereitstellt, wie von El País berichtet wird. Bezos hat kürzlich die Washington Post gekauft, ein Drittel ihrer Belegschaft entlassen und ihre redaktionelle Linie näher an Trump ausgerichtet.

Die enge Beziehung zwischen Wintour und Bezos wurde von den progressiven Menschen in den Vereinigten Staaten, die Wintour weiterhin unterstützten, stark kritisiert: Das Vogue-Cover mit Lauren Sánchez Bezos mit einem Hochzeitskleid aus dem Juni 2025 war eines der am meisten kritisierten Cover in der Geschichte des Magazins.