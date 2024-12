Like a Dragon/Yakuza-Serie feiert 19-jähriges Jubiläum - viele Neuigkeiten für das Jubiläum im nächsten Jahr versprochen

HQ

Am 8. Dezember jährte sich die Veröffentlichung des ersten Spiels der Yakuza-Serie (in Japan) zum 19. Mal. Was ist heute Like a Dragon. Ryu Ga Gotoku Studio bedankt sich in einer Videobotschaft von Produzent Masayoshi Yokoyama auf X für all die Unterstützung. Das bedeutet auch, dass nun der Countdown bis zum 20-jährigen Jubiläum der Serie im nächsten Jahr beginnt. Laut Yokoyama wird dieser Countdown verschiedene Veranstaltungen und Ankündigungen beinhalten. Darüber hinaus wird es ab nächstem Jahr neues Merchandise geben.

Vom Gameplay her sind wir nicht mehr weit von einem Spin-off in Form von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii entfernt. Dieses Piratenabenteuer mit Majima in der Hauptrolle wird am 21. Februar veröffentlicht.