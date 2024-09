Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - Vorschau ohne Hände

HQ

Der nächste Titel von Like a Dragon hat uns alle auf dem RGG Summit vor ein paar Tagen überrascht, genau wie das Studio selbst vor einigen Monaten vorhergesagt hat, als es vorhersagte, dass das nächste Spiel der Serie "unerwartet" kommen würde. Nun, ich bin mir sicher, dass niemand ein Live-Action-Spin-off mit Goro Majima als klassischer Pirat verkleidet gesehen hat, oder?

Es macht tatsächlich einen gewissen Sinn, dass Shinanos Mad Dog ein eigenes Spiel bekommt, wenn man mit der Serie vertraut ist. Majima ist seit den Tagen der ersten Yakuza ein wiederkehrender Charakter, wenn nicht sogar ein Hauptcharakter. Er war sowohl Verbündeter als auch Feind von Kiryu Kazuma (obwohl er immer dein größter Fan sein wird, oder, Kiryu-chan?) und hat auch seinen Platz als ehemaliger Veteran in Like a Dragon's JPRGs mit Ichiban Kasuga gefunden. Und in all den Jahren ist er aufgrund seiner wilden und theatralischen Persönlichkeit immer ein Fanliebling geblieben. Goro war schon immer der cartoonhafteste der Yakuza/Like a Dragon-Stammgäste, also war er die perfekte Verkörperung für diesen lysergischen Trip aus Neon- und historischen Kostümen, der Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii zu sein scheint.

In einer kurzen, ausführlichen Präsentation mit etwa 25 Minuten Spielzeit habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was ich von diesem Spin-off erwarten kann, und ich habe gemischte Gefühle. Zunächst einmal haben wir keine Ahnung, weder wir noch Majima selbst, wie er mit Gedächtnisverlust an einem hawaiianischen Strand gestrandet ist und kurz nach den Ereignissen von Like a Dragon: Infinite Wealth (in dem er nicht in der Nähe des pazifischen Archipels war). Wie dem auch sei, hier sind wir und beginnen diese Demo, indem wir in Honolulu von der Goromaru, unserem Piratenschiff, an Land gehen. Die Crew besteht aus einem kleinen Jungen und seinem Vater, einem Tigerjungen und einem Kellner, der sein Leben ändern will (der in einer Nebenmission, glaube ich, im vorherigen Spiel auftauchte). Das ist natürlich eine absurde Prämisse. Doch wie es das Markenzeichen der Serie ist, ist das Ganze Like a Dragon halb dramatische Seifenoper, halb absurder und lustiger Surrealismus.

Werbung:

Zum einen ist der Hauptunterschied zur aktuellen Hauptserie die Rückkehr der Echtzeit-Action. Majima hat einen ganz anderen Kampfstil als Kiryu in Der Mann, der seinen Namen auslöschte und kämpft mit seinem unzertrennlichen Messer. Zusätzlich zu den üblichen Kombos und Spezialangriffen haben wir auch gesehen, wie er in einen Kampfmodus wechselt, in dem er ein Piratenkostüm anzieht, zwei Säbel im Stil von Errol Flynn-Filmen zückt und beginnt, alles in Reichweite zu zerschneiden.

Natürlich, und wie man es von jedem Spiel erwarten würde, sind die Minispiele zurück. Nicht alle von ihnen wurden in dieser Demo enthüllt, aber wir wissen, dass die üblichen wieder da sind, ebenso wie einige neue Ergänzungen von Infinite Wealth, wie z. B. Crazy Delivery (die Version von Crazy Taxi von Uber Eats). Es macht immer Spaß, einige Zeit damit zu verbringen, seine persönliche Bestleistung in Dragon Kart zu schlagen, aber die Zeit war knapp und wir mussten einen neuen Ort besuchen, eine Art großes "Piraten"-Casino auf einem Schiffsfriedhof, der als Madlantis bekannt ist.

Werbung:

Dort sehen wir, wie Majima auf einen anderen "Piraten" trifft, den er konfrontiert (spielt er eine Rolle oder ist es ein Fiebertraum des Protagonisten?), bevor er die Gegend erkundet. In Madlantis finden wir ein verspieltes Zentrum, von dem aus wir in die Kampfarenen, die Karten des Westens und das Hanafuda-Casino gehen können, oder in die Boutique, in der wir unser Aussehen ändern und einen halben Nachmittag mit der Auswahl einer neuen Augenklappe verschwenden.

Bis zu diesem Punkt macht alles genauso viel Spaß wie in den vorherigen Spielen. Aber ich wiederhole auch mit einer gewissen Müdigkeit, dass alles so ist wie in früheren Spielen. Nach dem Wenigen, was ich sehen konnte, scheint es, dass die Hauptattraktion von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii einfach darin besteht, den verrückten Charakter zu steuern und einen neuen Kampfstil und einen Piraten-Skin zu verwenden. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, sich zu irren. Die Demo ist so kurz und ihre Teile beginnen so "in medias res", dass es schwer zu sagen ist, ob die Geschichte etwas Interessantes bieten wird oder ob es sich nur um eine Art DLC für den geliebten Charakter handelt, um die Fans bei Laune zu halten.

Im Moment ist das Einzige, was mir über Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii klar ist, dass alles, was du an den klassischen Yakuza-Spielen geliebt hast, hier mit traditionellen Kämpfen sein wird, aber ich weiß nicht, ob Goro Majima in diesen Gewässern den Schatz finden wird, nach dem er zu suchen scheint.