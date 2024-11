Die C-Serie von LG ist nach wie vor die mit Abstand beliebteste sowohl bei unseren Nutzern als auch möglicherweise bei denen, die sich dafür interessieren, welche Fernseher in weiten Teilen des Westens im Wohnzimmer hängen. Das OLED-Projekt von LG vor vielen Jahren war ein Erfolg, und sie haben den Markt so aggressiv an der Kehle gepackt, dass er tendenziell universell wird.

Gleichzeitig hat LG aber in den letzten Jahren die Gewohnheit gehabt, seine eigentlichen technischen Neuerungen auf das teurere G-Modell zu beschränken, was das C in eine etwas merkwürdige Position bringt. Beliebt, geliebt, aber auch scheinbar vernachlässigt.

Und fangen wir damit an, dass es keinen großen Unterschied zwischen dem C4 und dem C3 gibt. Wir sprechen hier von einer 10 % höheren Helligkeit, gemessen in HDR-NITS je nach Szene, der neuen KI-Version des Alpha a9 -Prozessors, WebOS 24 und einer etwas besseren Farbqualität im Allgemeinen sowohl bei Game Mode, bei SDR-Inhalten und sicherlich auch bei 4K HDR-Inhalten.

Der C4 ist jedoch immer noch ein fabelhafter Fernseher, wenn man ihn nur nach den Produktspezifikationen beurteilt. Der Fernseher ist immer noch extrem schlank und verfügt über die gleichen vier HDMI 2.1-Anschlüsse, die alle 4K/120 Hz für Konsolen, aber 4K/144 Hz für Computer mit VRR und ALLM bieten. Der Bildschirmrand ist extrem dünn, wiegt dank des gleichen schlankeren Profils nicht mehr so viel wie zuvor, und die verbauten Lautsprecher sind zwar immer noch überhaupt nicht zu empfehlen, haben aber etwas mehr Gewicht als frühere Generationen.

Bei der C-Serie von LG fehlt es noch an HDR10+, was immer noch schade ist. Aber abgesehen davon verfügt es über alle Schlüsseltechnologien, die man von einem Flaggschiff erwarten würde. HDR10, Dolby Vision HDR, HLG, Atmos, all das ist da, und diese Technologien arbeiten mit der mittlerweile unfehlbaren Evo Panel-Qualität von LG zusammen, um gelinde gesagt atemberaubende Bilder zu erzeugen. Hier kommt auch die Helligkeitssteigerung zum Tragen, da es laut LG einen Unterschied von etwa 25 % zum C3 gibt. Auch hier kommt es auf das jeweilige Szenario an, aber das ganze Konzept, dass LG die Helligkeit zugunsten des tiefen Kontrasts opfert, den man von einzeln beleuchteten LEDs erhält, gilt einfach nicht mehr.

Es ist ziemlich klar, dass die Steuerung dieser LEDs und die Bereitstellung von Bildern, die keine Anzeichen von Blooming zeigen, um plötzlich helle Farben im Bild herum zu liefern, wie z. B. Untertitel auf dunklem Hintergrund, im Laufe der Jahre viel besser geworden ist. Wenn man zum Beispiel Blade Runner 2049 oder Dune: Part Two (oder einfach andere Filme von Denis Villeneuve) auflegt, sieht man diesen erhöhten Kontrast in vollem Effekt, und es gibt wirklich einen Unterschied in der Tiefe im Vergleich zu einem QLED-Panel zum Beispiel - es ist einfach da.

LG hat auch mit WebOS 24 große Fortschritte gemacht, das nach einigem Hin und Her jetzt ein robusteres Betriebssystem zu sein scheint als zuvor. Es gibt einfachen Zugriff auf viele solide Apps, sie haben es geschafft, die Empfindlichkeit des nervigen KI-Assistenten herunterzudrehen, so dass man ihn ausschalten kann, aber er schaltet sich wie durch ein Wunder immer wieder ein, und der Zeiger auf der Fernbedienung ist wie immer sehr hilfreich. Nicht jeder stimmt mit mir überein, wenn es um das Magic Remote geht, also sagen wir einfach, ich möchte verzweifelt, dass LG eine schlankere, einfachere Alternative zu diesem klobigen Stück glänzendem Plastik entwickelt. Aber es ist funktional, das gebe ich ihm zu. Daran besteht kein Zweifel.

Und vor diesem Hintergrund hat es LG tatsächlich geschafft, eine Reihe von Herausforderungen zu lösen, die ihre Modelle bisher charakterisiert haben. Robustes Betriebssystem, funktionale Fernbedienung, schlankes Profil und dann das Bild. Ich liebe diesen Fernseher wirklich, und wenn es eine Art Sonderangebot gibt (wie es bei LG-Fernsehern oft der Fall ist), ist dies ein sinnvolles Upgrade für diejenigen mit einem C1 oder älter.