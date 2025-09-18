Lewis Hamilton spricht über F1-Rücktrittsspekulationen

HQ

Die Spekulationen über die Zukunft von Lewis Hamilton in der Formel 1 gibt es, seit der siebenfache Weltmeister zu Beginn der Saison 2025 zu Ferrari gewechselt ist. Der britische Fahrer, der jetzt in seinen Vierzigern ist, hat die Gerüchte über seinen Rücktritt zurückgewiesen und deutlich gemacht, dass er nicht vorhat, sich in absehbarer Zeit aus dem Sport zurückzuziehen.

Hamilton, der kurz nach seinem Wechsel in die Scuderia seinen 40. Geburtstag feierte, ist auf der Jagd nach seinem achten Fahrer-WM-Rekord und einer historischen Leistung: Er ist der erste Fahrer seit Jack Brabham im Jahr 1966, der nach seinem 40. Lebensjahr einen Titel gewinnt. Ein Erfolg in diesem oder im nächsten Jahr würde ihn auch zum drittältesten F1-Weltmeister der Geschichte machen, hinter Giuseppe Farina und Juan Manuel Fangio.

Trotz eines schwierigen Starts mit Ferrari und bisher nur einem Sprintsieg in China besteht Hamilton darauf, dass seine Begeisterung für die Formel 1 ungebrochen ist. Auf die Frage nach seinem Rücktritt sagte er dem französischen Magazin L'Equipe: "Ich habe nicht die Absicht, so schnell aufzuhören."

Hamilton scherzte sogar darüber, dass er seine Langlebigkeit mit der seines Veteranenkollegen Fernando Alonso verbindet, der derzeit mit 44 Jahren an den Start geht. "Ich schätze es sehr, dass Fernando Alonso weitermacht, denn das bedeutet, dass er älter ist als ich. Ich mache weiter, bis er 50 ist!"

Die Kommentare kommen, nachdem der ehemalige Formel-1-Vorsitzende Bernie Ecclestone vorgeschlagen hatte, dass Hamilton in den Ruhestand gehen sollte, um sein Vermächtnis zu schützen. Hamilton konzentriert sich jedoch weiterhin auf den Rennsport. Unverheiratet und voll und ganz der Formel 1 gewidmet, betonte er die Opfer, die erforderlich sind, um auf höchstem Niveau zu performen: "Ich liebe diesen Job fast mehr als alles andere... Ich mag es nicht, halbe Sachen zu machen; ich würde nicht 100 Prozent geben."

Wenn die Zeit für Hamiltons Rücktritt kommt, gibt er zu, dass er das Fahrerlager vielleicht scheuen wird, ähnlich wie Sebastian Vettel es seit seinem Rücktritt aus dem Sport getan hat. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an eine Rennstrecke komme und in der Box bleibe... Vielleicht werde ich abgekoppelt und es wird gut." Im Moment bleibt Hamiltons Fokus jedoch fest auf Ferrari und darauf, weiterhin Geschichte in der Formel 1 zu jagen.