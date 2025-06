Lewis Hamilton am Boden zerstört, nachdem er beim GP von Kanada ein Murmeltier überfahren hat

HQ

Der Große Preis von Kanada war nicht der beste für Lando Norris, der nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen, den er selbst provoziert hatte, aufgeben musste, die Rüge seines Teams akzeptierte und seine Schande herunterschluckte. Aber auch Lewis Hamilton hatte keine leichte Nacht, denn er hatte eine andere Art von Zwischenfall: Er überfuhr ein Murmeltier.

Der Ferrari-Pilot hat sich noch nicht an Ferrari gewöhnt (er wurde Sechster in Kanada und ist mit 79 Punkten auch Sechster in der Fahrerwertung). Am meisten bedauerte er jedoch einen kleinen Aufprall, bei dem er später erfuhr, dass er ein Murmeltier getroffen hatte.

Hamilton, der als Tierschützer und Veganer bekannt ist, zeigte sich gegenüber der Presse sehr verärgert. "Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass ich ein Murmeltier getroffen habe, das ist verheerend. Ich liebe Tiere, deshalb bin ich so traurig darüber. Es ist schrecklich. Das ist mir hier noch nie passiert."

Hamilton hatte mit seinem Ferrari ebenfalls keine gute Leistung und hatte Probleme mit den Bremsen. "Es fühlte sich ziemlich gut an, bis ich das Murmeltier getroffen habe. Ich hatte einen guten Start, hielt die Position und hielt die Gruppe. Ich habe die Reifen gut gemanagt. Ich war optimistisch."