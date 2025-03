Lewis Hamilton schlägt Max Verstappen um 0,018 Sekunden und holt seine erste Pole für Ferrari

HQ

Lewis Hamilton hofft, das katastrophale Rennen vom vergangenen Wochenende vergessen zu können, als der 40-jährige Fahrer Zehnter wurde und sich die Pole-Position für den Sprint am Samstag beim Großen Preis von China verdient hat. Der neue Ferrari-Pilot konnte es nicht glauben, als er die Pole holte, nur 0,018 Sekunden schneller als Max Verstappen von Red Bull, Oscar PiastrI für McLaren wurde Dritter.

Im Vergleich zur letzten Woche, als Hamilton und Leclerc sich für Ferrari als Siebte und Achte qualifizierten und am Ende die Plätze acht und zehn belegten, erzielten die Ferrari-Fahrer ein großartiges Ergebnis für den Sprint: Hamilton wurde Erster und Leclerc Vierter. Lando Norris, der den Großen Preis von Australien gewann und zum ersten Mal in seiner Karriere die Fahrerwertung anführt, wurde Sechster.

Beim Großen Preis von China auf der Rennstrecke von Shanghai findet am Samstag ein Sprintrennen statt, das um 3:00 Uhr GMT (britische Zeit) und am Samstag um 4:00 Uhr MEZ stattfindet. Danach folgt das Qualifying für das Rennen am Sonntag, das zu einem besseren Zeitpunkt stattfinden wird, aber wir müssen trotzdem sehr früh aufstehen: 7:00 Uhr GMT, 8:00 Uhr MEZ.