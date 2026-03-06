Leon S. Kennedy, der Synchronsprecher, ist "vorsichtig optimistisch" bezüglich Zach Creggers Resident Evil Adaption

Wenn man bedenkt, dass Resident Evil Requiem gerade mit enormen Verkaufszahlen gestartet ist, könnte man sagen, dass das Interesse an der Serie auf einem Allzeithoch ist. Vor diesem Hintergrund sticht auch die kommende Adaption, die von Waffen-Regisseur Zach Cregger geleitet wird, als vielversprechendes und spannendes hervor, das man im Auge behalten sollte – zumal sie als "treue Adaption" gilt, auch wenn sie sich nicht um Fan-Lieblingscharaktere oder einprägsame Handlungsstränge dreht.

Da Videospiel-Adaptionen etwas Glückssache, mit Resident Evil Beispielen als besondere Missbraucher davon sind, werden alle vielversprechenden Elemente dieser kommenden Adaption durch eine gewisse Vorsicht zurückgehalten, etwas, das selbst Leon S. Kennedys Synchronsprecher erlebt.

Im Gespräch mit GamesRadar+ hat Nick Apostolides erwähnt, dass er "vorsichtig optimistisch" bezüglich Creggers Projekt ist und glaubt, dass der Regisseur das Zeug dazu hat, "einen fantastischen Film zu machen".

"Ich bin vorsichtig optimistisch. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein großer Fan der früheren Werke des Regisseurs bin. Ich finde, er ist ein sehr talentierter Typ. Er hat eine großartige Vision. Und die Tatsache, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Studios ihm irgendwie viel Kontrolle gegeben haben und einfach gesagt haben: 'Mach, was du machen willst, wir vertrauen dir.' Denn Weapons war fantastisch und hat viel Geld verdient, und die Tatsache, dass sie ihn gehen lassen, macht ihn meiner Meinung nach einen fantastischen Film."

Apostolides fährt fort: "Ich denke, es wird immer einige Resident Evil Fans geben, die sagen: 'Nun, es war nicht das, oder es war nicht das, was ich mir erhofft habe', aber ich denke, es wird trotzdem ein unterhaltsamer Film sein. Ich glaube, ich werde aus dem Kino gehen und sagen: 'Das hat Spaß gemacht', und ich werde es mir ansehen. Das ist meine Meinung. Ich werde es mir ansehen. Ich werde es mir ansehen. Ich hoffe, es gefällt mir. Ich glaube, das werde ich."

Freuen Sie sich auf Creggers Resident Evil, das mit einem sehr großzügigen Budget produziert wird?