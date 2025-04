Leo Messis erster Instagram-Post taucht nach dem Tod von Papst Franziskus wieder auf

HQ

Der Tod von Papst Franziskus war überall zu spüren, auch in der Welt des Sports. Das wäre auf jeden Papst zugetroffen, aber Franziskus war etwas Besonderes, da er ein besonderer Fan des Fußballs war und den Sport als eine "universelle Sprache" bezeichnete, die die Menschen einander näher bringt.

Als er von der Nachricht erfuhr, postete Messi eine Instagram-Story, in der er sagte: "Ein anderer Papst, näher, argentinisch... Danke, dass du die Welt zu einem besseren Ort gemacht hast, wir werden dich vermissen." Messi ist mit 505 Millionen (nach Cristiano Ronaldo) die zweitgrößte Person mit den meisten Followern in dem sozialen Netzwerk und hat derzeit 1347 Posts.

Kurioserweise erhält sein erster, der am 14. August 2013 gepostet wurde, nun eine große Menge an Kommentaren und Likes. Es handelt sich um ein kurzes Video von Messis Besuch im Vatikan mit der argentinischen Mannschaft, nur fünf Monate nachdem Franziskus zum Papst gewählt worden war. "Was für eine schöne Art, meinen Instagram-Account mit diesem besonderen Moment zu beginnen - Besuch im Vatikan", schrieb Messi vor zwölf Jahren.

Als Argentinier war Jorge Mario Bergoglio besonders stolz auf Maradona und Messi (obwohl er bei der Frage nach dem besten Fußballer der Welt an einen anderen Spieler dachte ).

Papst Franziskus wird am kommenden Samstag beerdigt, und das wird dazu führen, dass alle Fußballspiele in Italien an diesem Tag auf Sonntag verschoben werden.