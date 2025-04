Die Fußballspiele in Italien am Samstag werden wegen der Beerdigung von Papst Franziskus verschoben

HQ

Der Tod von Papst Franziskus übernahm alle anderen aktuellen Angelegenheiten in der Welt und insbesondere in Italien. Fußballvereine auf der ganzen Welt, aber auch solche, die der Vatikanstadt näher stehen, wie die Roma, bekundeten ihr Beileid, während die Serie A alle Spiele, die am Montag ausgetragen werden sollten, verschoben hat. Italien hat eine fünftägige nationale Trauer ausgerufen, die am Dienstag beginnt

Heute wissen wir, dass die Beerdigung von Franziskus am Samstag stattfinden wird. Als Zeichen des Respekts werden am kommenden Samstag keine Fußballspiele ausgetragen. Dazu gehören drei Spiele der Serie A im Rahmen des 34. Spiels: Inter gegen Roma, Lazio gegen Parma, Como gegen Genua.

Diese Spiele werden am Sonntag ausgetragen. Der Journalist Enrico Varriale weist jedoch darauf hin, dass Inter bei einem Spiel zwischen Inter und Roma am Sonntag um 12.30 Uhr MESZ nur 80,5 Stunden Pause hätte, bevor es in der Champions League gegen Barcelona antritt.

Vier Spieltage vor Schluss ist die Serie A immer noch die ausgeglichenste Liga in Europa, wobei Inter dank des Torschnitts führt, punktgleich mit Napoli (71 Punkte), gefolgt von Atalanta und Bolonia aus der Ferne.

Die gestern verschobenen Fußballspiele werden am Mittwoch, 26. April, ausgetragen, alle um 18.30 Uhr, darunter Parma gegen Juventus, Genua gegen Lazio, Cagliari gegen Fiorentina und Turin gegen Udinese.