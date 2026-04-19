Leo Messi kauft 100 % des fünftligen Klubs UE Cornellà

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Leo Messi hat einen spanischen Klub, UE Cornellà, mit Sitz in Cornellà de Llobregat, neben Barcelona, gekauft. Der 1951 gegründete Verein hat im spanischen Fußball nie über der dritten Liga hinaus gespielt, spielt aber derzeit in Tercera Federación, der fünften Liga. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass Messi 100 % am Verein erworben hat und alleiniger Eigentümer des Fußballteams ist.

"Mit diesem Schritt stärkt Messi seine enge Beziehung zu Barcelona und sein Engagement für die Entwicklung von Sport und lokalem Talent in Katalonien", sagte Cornellà und war stolz auf die erfolgreiche Jugendakademie, die internationale Talente wie Jordi Alba, ehemals Messis Teamkollege bei Barcelona und Inter Miami, hervorgebracht hat; David Raya, Torwart von Arsenal und Spanien, von vielen als der beste der Welt angesehen; Gerard Martín, ein Barça-Verteidiger; Javi Puado, Kapitän des RCD Espanyol, ebenfalls in Cornellà ansässig; und Ilie Sánchez, MLS-Meister mit Los Angeles FC im Jahr 2022.

"Die Ankunft von Leo Messi eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte des Vereins, mit dem Ziel, das sportliche und institutionelle Wachstum zu fördern, die Struktur zu stärken und weiterhin in Talente zu investieren", sagte der Verein.

Es ist ein Trend unter Top-Fußballern, in kleinere Fußballvereine zu investieren: Kürzlich hat Cristiano Ronaldo einen Anteil von 25 % an Almería erworben, das derzeit den dritten Platz der zweiten spanischen Liga belegt.