David Raya wird zum Spieler des Spiels gewählt und entfacht die Debatte neu: Hat Arsenal den besten Torwart der Welt?

HQ

Arsenal gewann knapp in Lissabon und besiegte Sporting mit 1:0 durch ein Tor von Kai Havertz in der Nachspielzeit, womit eine Serie von zwei Niederlagen im EFL Cup und FA Cup endete. Doch es war Arsenals Torwart David Raya, der den Titel Spieler des Spiels erhielt, für seine Paraden gelobt und Anerkennung dafür erhielt, sein Team gerettet und Arsenals Status als bisher einziges ungeschlagenes Team in der Champions League zu erhalten.

In der Premier League hat kein anderer Torwart mehr Zu-Null gehalten, 15 Spiele ohne Gegentore (vor Donnarumma und Pickfords 11 Null-Spielen). In zehn Champions-League-Spielen hat Raya laut Squawka nur drei Gegentore kassiert und sieben Spiele zu Null gehalten, mit einer Fangquote von 90 %: 27 Paraden von 30 Schüssen.

Havertz sagte nach dem Spiel, dass er glaubt, in den letzten zwei Saisons der beste Torwart der Welt gewesen zu sein. Er wird häufig im Gespräch über den besten Torwart der Welt erwähnt, in derselben Elite wie Donnarumma, Courtois, Becker und Neuer (der auch mit seinen Paraden im Spiel zwischen Bayern und Real Madrid zum Spieler des Spiels wurde)

In Spanien ist er jedoch weniger bekannt, wo er häufig als zweite Wahl für Luis de la Fuente nach Unai Simón auftritt. Und mit dem Eintritt von Barças Joan García in die Nationalmannschaft wird die Debatte darüber, wer Spaniens Stammtorwart bei der Weltmeisterschaft sein soll, nur noch komplizierter...