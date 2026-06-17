Leo Messi erzielt einen Hattrick und bricht einen Weltmeisterschaftsrekord mit Kontroverse um die Rote Karte

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Nach einem enttäuschenden Montag, an dem alle vier Spiele unentschieden endeten, war der Tag, an dem die Weltmeisterschaft 2026 endlich explodierte, mit vier Niederlagen: Frankreich besiegte Senegal mit 3:1, Norwegen besiegte Irak mit 4:1, Argentinien besiegte Algerien mit 3:0 und Österreich besiegte Jordanien mit 3:1. Es war auch der Tag, an dem die Sterne leuchteten: Mbappé erzielte zwei, Haaland zwei... und dann erzielte Leo Messi drei Tore gegen Algerien.

Messis historische Leistung – sein erster Hattrick bei einer Weltmeisterschaft und der älteste Spieler aller Zeiten mit 38 Jahren, der in sieben Tagen 39 wurde – diesen Rekord von Cristiano Ronaldo – bedeutet, dass er nun der beste Torschütze der Weltmeisterschaft aller Zeiten ist, mit 16 Toren in sechs WM-Teilnahmen, was den Toren von Deutscher Miroslav Klose entspricht.

Messi traf dreimal gegen Luca Zidane, den algerischen Trainer und Sohn von Zinedine Zidane, doch das Spiel gab in der 30. Minute eine große Kontroverse, als Messi ein Tor erzielt hatte und Aissa Mandi auf die Wade trat. Viele argumentieren, dass es eine Rote Karte hätte geben sollen, doch weder Schiedsrichter Szymon Marciniak noch VAR griffen ein.

Der Kontakt ist eindeutig, aber der Experte Thierry Henry von Fox Sports sagte, es sei keine rote Karte gewesen, weil keine Absicht besteht. "Wenn man es noch einmal sieht, sieht man deutlich, dass Lionel Messi auf den Ball konzentriert ist und versucht, eine Fußballaktion zu machen, nicht jemanden verletzen will. Ja, es gibt Kontakt. Ja, es sieht unangenehm aus. Aber nicht jede Kollision ist eine rote Karte."

Was denkst du? Hätte Messi für diese Aktion gegen Mandi die Rote Karte bekommen müssen?