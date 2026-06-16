Acht Unentschieden in sechzehn Spielen bisher bei der Weltmeisterschaft: eine kurze Erleichterung für Spanien, da die Gruppen B, G und H weiterhin völlig offen sind

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Bis Dienstagmorgen wurden 16 Weltmeisterschaftsspiele ausgetragen, alle von den Gruppen A bis H, und acht davon endeten unentschieden. Montag war ein besonders ungewöhnlicher Tag, an dem alle Spiele unentschieden endeten: Spanien 0:0 Kap Verde, Belgien 1:1 Ägypten, Saudi-Arabien 1:1 Uruguay und Iran 2:2 Neuseeland.

Davor beendeten Kanada und Bosnien und Herzegowina aus Gruppe B ein 1:1, Katar und die Schweiz aus Gruppe B ein 1:1, Brasilien und Marokko aus Gruppe C ein 1:1 und die Niederlande und Japan aus Gruppe F 2:2.

Diese Ergebnisse verleihen der Gruppenphase Würze, besonders in den Gruppen B, G und H, in denen alle Nationen mit 1 Punkt gleichauf sind und nur vorläufig aufgrund der Anzahl der erzielten Tore eingestuft sind. Eine der größten Überraschungen war Spaniens 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde, wobei der große Favorit gegen eine Debütantennation mit kaum einer halben Million Zuschauern kein Tor erzielte.

Uruguay half ihnen später, als sie mit 1:1 gegen Saudi-Arabien ausglichen, sodass für alle der erste Spieltag der Weltmeisterschaft größtenteils nutzlos war, mehr Druck auf die Spiele 2 und 3 erhöhte als je zuvor und die Anzahl der erzielten Tore bei einem Unentschieden erhöhte.

Dasselbe passiert in Gruppe H mit Neuseeland, Iran, Belgien und Ägypten, einem der offensten und unberechenbarsten Teams ohne klaren Favoriten.

Weltmeisterschaftsspiele am Dienstag, den 16. Juni (und am Morgengrauen des Mittwochs):



Gruppe I: Frankreich gegen Senegal: Dienstag, 16. Juni, 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Gruppe I: Irak gegen Norwegen: Mittwoch, 17. Juni, 00:00 Uhr MESZ, 23:00 Uhr BST am Dienstag



Gruppe J: Argentinien gegen Algerien: Mittwoch, 17. Juni, 03:00 MES, 06:00 BST



Gruppe J: Österreich gegen Jordanien: Mittwoch, 17. Juni, 06:00 MES, 05:00 BST

