Leo Beenhakker, ehemaliger Trainer von Real Madrid und Ajax, stirbt im Alter von 82 Jahren

Der niederländische Fußballtrainer Leo Beenhakker ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Er blickt auf eine umfangreiche Karriere zurück, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckte, von seinen Anfängen als Assistenztrainer bis zu seinem Rücktritt als Technischer Direktor bei Sparta Rotterdam. Seine berühmtesten Jahre waren jedoch die 1980er und 1990er Jahre, als er Amsterdam Ajax trainierte, das 1980 und 1990 die niederländische erste Liga Eredivisie gewann, Feyenoord, das 1999 die Meisterschaft gewann, und Real Madrid, das drei Meistertitel in Folge (1987, 88, 89) und eine Copa del Rey gewann.

Beenhakker trainierte auch Real Saragossa in Spanien, Volendam in den Niederlanden, Guadalajara und Club América in Mexiko, Istanbul spor in der Türkei sowie die Nationalmannschaften der Niederlande, Trinidad und Tobago und Polen, obwohl er nie ein Länderspiel bei einem großen Turnier gewann.

In ihrer Erklärung hebt Ajax hervor, dass Beenhakker einer der wenigen war, die sowohl bei Ajax als auch bei Feyenoord nahtlos arbeiten konnten, und erinnert sich daran, dass Leo von klein auf ein Feyenoord-Fan war, aber "seine Leidenschaft war es, Spieler zu trainieren und zu verbessern".