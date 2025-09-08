Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

HQ

Es ist teuer, aber Lenovos Legion Pro 7 scheint alles zu haben: 2 TB NVMe Gen. 4 - etwas, das vielen Konkurrenten noch fehlt - ein 16-Zoll-OLED-Display mit 240 Hz, eine 16 GB RTX 5080 und nicht weniger als 64 GB DDR5 6400 RAM. Endlich ein Laptop mit einer beträchtlichen Menge an RAM. Ich persönlich würde nicht höher als eine RTX 5080 in einem Laptop gehen, da die Wärmeentwicklung einfach zu intensiv ist, aber dafür kann man sie für einen Aufpreis von 10 % mit einer RTX 5090 bekommen.

Lenovo hat es mit einer 24-Core Intel Ultra 9 275HX CPU, individuellem RGB in jeder Taste – leider auch im Jahr 2025 noch nicht Standard – und einer Kühlung über eine Verdampfungskammer ausgestattet. Auf dem Papier hat es alles, und das spiegelt sich im Preis wider: rund 2.700 Pfund. Es ist teuer, aber das ist eigentlich ein fairer Preis, wenn man die Leistung gegen den Preis abwägt. Der einzige Nachteil ist, dass eine so leistungsstarke Maschine ziemlich viel wiegt: 2,7 kg, aber das ist fast leicht für eine Maschine dieses Kalibers.

Das Design erinnert an ein Raumschiff oder einen Lamborghini, vor allem die Lüfteröffnungen sind mit leicht übertriebenem RGB ansprechend. Der Nachteil ist jedoch, dass sich alle Anschlüsse an den Seiten befinden, was keine Designentscheidung ist, mit der ich einverstanden bin.

Natürlich gibt es auch eine Webcam - volle 5MP - und es gibt viele Ein- und Ausgänge. Besonders erwähnenswert ist, dass es einen 140-Watt-PD-Anschluss gibt, der also viel Leistung bietet. Ein Paket mit zusätzlichen Tastaturtasten war ebenfalls enthalten. Pluspunkte gibt es auch bei den Lautsprechern, die eigentlich gut klingen, und einem insgesamt ansprechenden Design.

Wenn Sie Zweifel haben, wie viel Leistung dieses Gerät hat, schauen Sie sich einfach das Netzteil an: 400 Watt im Vergleich zu den üblichen 220 Watt, und gelegentlich auch etwas mehr.

Der Bildschirm verfügt über eine VESA Black -Zertifizierung und eine 100%ige DCI-P3-Farbabdeckung. Aber vor allem liefert es genau das, was Sie von einem modernen OLED-Bildschirm erwarten würden. Wie die meisten anderen Laptops hat es eine Auflösung von 1600p. Ich hatte keinen Zugang zu Messgeräten, aber meine fundierte Vermutung ist, dass wir es mit über 400 Nits zu tun haben. Allerdings entlädt sich der Akku schnell. Bei aktiver Nutzung hält es nur anderthalb Stunden, und bei der Videowiedergabe können Sie weitere drei Stunden erreichen, aber wenn Sie Spiele spielen möchten, sollten Sie es auf jeden Fall eingesteckt lassen.

Im Marketingmaterial wird viel über KI gesprochen, aber es fühlt sich eher nach automatisierten Funktionen an, die es schon seit Jahren gibt, ohne dass sie KI genannt werden. Mein Favorit sind "turboaufgeladene" Lüfter - ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie das funktioniert. Es heißt auch, dass ein Leistungsbegrenzer die Leistung verbessert und diese Formulierung hätte wohl etwas vorsichtiger gewählt werden können. Gleiches gilt für die Erwähnung von "TSI-Kühlung" ohne Erklärung. Im Allgemeinen könnte die stichpunktartige Präsentation auf der Lenovo-Website eine Rezension von jemandem vertragen, der tatsächlich versteht, wie ein Computer funktioniert. Ich bin auch beeindruckt von der Behauptung, dass es eine "Hyperkammer" gibt, da es so etwas nicht gibt, es sei denn, es handelt sich um eine Druckkammer, was noch weniger Sinn macht. Ähnlich wie bei der Behauptung der "Desktop-Performance", bei der die Antwort eindeutig nein ist.

Der Computer steht fest auf dem Tisch, und ausnahmsweise sind die Scharniere am Bildschirm richtig gemacht, dafür gibt es also zusätzliche Punkte. Das Touchpad besteht aus Mylar und fühlt sich angenehm an, ebenso wie die Tastatur, aber es gibt keinen Fingerabdruckleser oder eine IR-Funktion. Die App ist ästhetisch nicht mein Ding. Es ist ein bisschen chaotisch bei dem Versuch, einen Überblick zu schaffen und sieht am ehesten aus wie das Armaturenbrett eines 80er-Jahre-Muscle-Cars. Auf der anderen Seite bietet es eine gute Möglichkeit, die Leistungseinstellungen zu optimieren, und es funktioniert gut. "Leise" ist immer noch halb laut (34 dB), während "Leistung" bei 44 dB liegt. Man kann den Komponenten auch mehr Leistung geben - für mehr Lautstärke - aber Lenovo hat eine natürliche Grenze gesetzt. Unter Volllast erreicht die CPU 92 Grad und die GPU 78 Grad.

Trotz der leistungsstarken Komponenten gibt es Grenzen. In 1600p - und das ist natürlich das, was man mit so einem Biest spielt - kommt man in Cyberpunk 2077 mit Ray-Tracing Ultra nicht über 60 FPS hinaus. Tatsächlich sind es etwa 51 FPS, und in 1080p können Sie 66 FPS erreichen. Wenn Sie jedoch Frame Generation verwenden, können Sie problemlos 126 FPS in 1600p (2x) erreichen. Ich ziehe es vor, 4x zu vermeiden, da 2x besser aussieht, aber wenn man das tut, landen wir plötzlich bei 162 FPS. Red Dead Redemption 2 erreichte 128 FPS, was immer noch ziemlich beeindruckend ist. Praktischer für diejenigen, die kompetitiv spielen: CS2 läuft mit 250+ FPS in 1600p Ultra High.

Synthetische Benchmarks:



3DMark Time Spy Extreme: 11.324



3DMark Speed Way: 5.866



3DMark Steel Nomad: 5.401



3DMark Port Royal: 14.868



Bei einem Laptop muss man daran denken, sich selbst einzuschränken - man hat "nur" 400 Watt zum Spielen, aber das ist immer noch weit mehr als bei praktisch allen Konkurrenten. Die Lenovo Legion Pro 7 hat jedoch den Vorteil, dass man bei einem 16" OLED-Bildschirm schnell vergisst, dass man einen Laptop benutzt. Mit der RTX 5080 und den vielen Optionen von Nvidia, die Bildrate zu optimieren, ist es durchaus möglich, mit hohen Bildraten zu spielen, obwohl es sich um ein Notebook handelt. Der Preis ist nicht billig, aber mit diesen Spezifikationen könnte es kaum anders sein.

Es ist schwer, ernsthafte Nachteile zu finden, abgesehen von der Akkulaufzeit und der Größe des Ladegeräts. Aber das ist eben die Konsequenz leistungsfähiger Hardware, und das lässt sich nicht ändern. Würde ich mir selbst einen kaufen? Ja, wahrscheinlich, vor allem, wenn es im Angebot wäre, oder die RTX 5090-Version, wenn ich Milliardär wäre. Aber tief im Inneren bin ich einfach nur froh, dass 2TB jetzt, nach einer Verzögerung von 6-8 Jahren, endlich der Standard für Speicherplatz zu sein scheint.