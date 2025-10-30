Kim hat gerade Asus ' ROG Xbox Ally X überprüft und dabei einige Punkte angesprochen, die für diese Überprüfung, die fast eine Fortsetzung ist, äußerst relevant sind. Erstens sagte er, dass der Preis für diese Art von Handheld-Gaming-PC zu hoch ist, insbesondere wenn Sie keine erstklassigen Komponenten erhalten, die dem Premium-Preis entsprechen. Und ja, durch die Zusammenarbeit mit Microsoft führt Asus ein Xbox -Overlay ein, das die Konsole weitgehend von Windows 11 befreit und das Erlebnis über diese Interface-Schicht im täglichen Gebrauch viel angenehmer macht.

Die Ergebnisse der Überprüfung von Kim sind eine Art "Spickzettel", ein Cheat-Code, der als Abkürzung zur Schlussfolgerung der Überprüfung dient. Aber wenn wir damit beginnen, das Ende ein wenig zu spoilern, ist das Lenovo Legion Go 2 eine ziemlich direkte Antwort auf den letzten Versuch von Asus und Microsoft, aber leider in alle respektiert, nicht nur... Nun, Sie wissen schon, die Kritikpunkte.

Und wir können genauso gut mit dem Elefanten im Raum beginnen; Nein, zum Zeitpunkt des Schreibens verfügt der Lenovo Legion Go 2 nicht über das Xbox -Overlay, mit dem der ROG Xbox Ally X gestartet wird, und es ist, gelinde gesagt, keine willkommene Rückkehr zu Windows 11 über diese Art von Eingabe, ganz im Gegenteil. Ein solches Gerät einzurichten, während es denkt , dass es sich um einen PC handelt, fühlt sich immer noch völlig lächerlich an, wenn man bedenkt, wie viel Geld Sie für das Vergnügen und das Fehlen eines besser kuratierten Erlebnisses bezahlen. Trotz der proprietären Legion -Software-Suite von Lenovo ist es immer noch etwas, das viele Male am Tag auftaucht, und ja, fast jedes Mal, wenn Sie es verwenden.

Gemessen an den Komponenten gelingt es dem Legion Go 2 jedoch besser, zu zeigen, warum diese Handheld-Gaming-PCs so viel kosten, obwohl er eigentlich ein ganzes Stück mehr kostet als sein Konkurrent Asus. Und ja, lassen Sie uns das aus dem Weg räumen; Dieses Gerät kostet etwa 1.000 GBP für 2 TB Speicherplatz. Das ist eine absurde Menge Geld.

Aber okay, zumindest reagiert Lenovo hier auf die Kritikpunkte von Kim aus der Xbox Ally X -Rezension mit folgendem Inhalt:



8,8 Zoll OLED im 1920×1200 im 16:10 Format - bis zu 144Hz mit VRR



AMD Ryzen Z2 Extreme (8 Kerne/16 Threads) mit AMD Radeon GPU (RDNA 3.5 Architektur/16 Kerne) im Topmodell

Bis zu 32 GB LPDDR5X (8000 MHz)

Bis zu 2 TB PCIe Gen4 M.2 SSD



Zumindest ist klarer, wofür Sie bezahlen. Erstens bietet Ihnen Lenovo zweifellos den besten Handheld-Bildschirm, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Es gibt keine hässlichen, dicken Bildschirmränder und es fühlt sich dadurch viel geräumiger an. Es ist auch eine farbenfrohe, helle OLED, die problemlos mit direkter Sonneneinstrahlung zurechtkommt, aber den Kontrast bietet, der in diesen kleineren Formaten tatsächlich zur Geltung kommt. So wie der Unterschied zwischen Switch und Switch OLED signifikant war, so ist er auch hier.

Und auch hier sind noch ein paar weitere Ideen im Spiel, und es ist leicht zu erkennen, dass Lenovo einfach bereit ist, mehr Risiken einzugehen, wenn es darum geht, skurrile Funktionen in ihre Hardware einzubauen. Sie können die Controller wieder im echten Joy-Con -Stil entfernen und einen Ständer herausziehen, was es mit der Zeit viel komfortabler macht. Nein, Sie erhalten keinen Halter, und Sie erhalten nicht wirklich den vorherigen FPS Mode -Ständer, der ihn in eine Art Pseudo-Maus verwandelt. Schade also, vor allem wenn man den Preis bedenkt. Es ist jedoch schön, diese "Mehrwerte" zu sehen und dass Lenovo wieder bereit ist, Risiken einzugehen.

Z2 Extreme, 32 GB LPDDR5X RAM, 2 TB Speicher, vieles davon ist gleich, was natürlich die eigentliche Differenzierung bei der Kühlung überlässt, aber davor gibt es noch mehr gute Nachrichten. In erster Linie gibt es einen microSD-Kartenleser, was im Großen und Ganzen bedeutet, dass Sie um zusätzliche 2 TB erweitern können, wenn die eingebauten 2 TB nicht ausreichen, aber auch zwei USB-C-Anschlüsse, DisplayPort 2.0, WI-FI 6E und Bluetooth 5.3. Das alles ist in einem Gerät untergebracht, das 920 Gramm wiegt, was um einiges schwerer ist als die 715 Gramm des Asus ROG Ally Xbox, aber um ehrlich zu sein, habe ich es in den meisten Szenarien nicht bemerkt, nämlich wenn ich es auf meinem Schoß hatte oder damit im Bett saß.

Das Gewicht hat auch etwas mit der Kühllösung zu tun, da dieser Handheld im Verhältnis zu seinen Abmessungen fast absurd groß ist, aber es ist alles, um Platz für riesige Belüftungskanäle an der Oberseite des Geräts zu schaffen. Während eine Art Dampfkammer auch sinnvoll sein könnte, ist es schwer, gegen die Ergebnisse zu argumentieren, und während unseres härtesten Stresstests, bei dem die bereits erwähnte Cyberpunk 2077 während der gesamten Lebensdauer der Batterie auf Performance in 1200p lief, sahen wir etwa 42 Grad auf der Rückseite. Es ist warm, täuschen Sie sich nicht, aber es ist ziemlich beeindruckend, dass dieser Effekt nur durch eine größere Dicke und mehr Belüftungskanäle erreicht wird.

In Bezug auf die Benchmark-Ergebnisse hatte ich viel mehr Glück beim Herunterladen und Ausführen von Tests mit ausgewählten Titeln als Kim mit den letzten Asus ROG Xbox Ally X. Wir haben hauptsächlich in der nativen Auflösung von Lenovo Legion Go 2 getestet, d.h. 1200p, aber wir haben natürlich auch 1080p ausprobiert, was einen Unterschied von etwa 15% in tatsächlichen, ausführbaren Bildern pro Sekunde ergibt, ein einzelnes Beispiel ist Shadow of the Tomb Raider, das von 41fps in 1200p auf 50fps in 1080p springt. Behalte das also im Hinterkopf.

Im Allgemeinen kann der Legion Go 2 in den meisten modernen, intensiven Spielen leicht etwa 60 FPS erreichen, vor allem, wenn man bereit ist, die Einstellungen ein wenig zu optimieren, und bei speziell optimierten Titeln, die normalerweise auf Handhelds gut abschneiden, einschließlich Forza Horizon 5 und Cyberpunk 2077, war die Balance zwischen Einstellungen und Bildrate ziemlich harmonisch. Und ja, das bedeutet auch, dass praktisch alle Indie-Titel, AA-Spiele und älteren Spiele einwandfrei laufen. So viel ist klar.

Während wir diese Benchmarks durchführten, war das Geräusch jedoch spürbar. Beim Abspielen von nicht intensiven Titeln ist es, wie oben erwähnt, praktisch nicht vorhanden, aber während des Tests liegen wir bei etwa 40 dB, was definitiv spürbar und hörbar ist. Ist das ein Dealbreaker? Es ist schwer zu sagen, aber es entspricht ungefähr einem Steam Deck OLED in Bezug auf die Frequenz und Lautstärke des Geräuschs und den Zeitpunkt, zu dem es auftritt.

Und schließlich müssen Sie keine Abstriche bei der Akkulaufzeit machen, auch wenn der 74-Wh-Akku tatsächlich kleiner ist als der im Asus ROG Xbox Ally X. Im Cyberpunk -Test haben wir 2,5 Stunden Spielzeit herausgeholt, und das in Performance Mode, wo das System an seine Grenzen stößt. Wir haben auch viel Hades II gespielt und dann vier bis fünf Stunden lang allgemein genutzt.

Berichten zufolge wird dieses Xbox -Overlay als kostenloses Update für das Lenovo Legion Go 2 im Frühjahr erscheinen, und wenn das passiert, wird es eine wirklich attraktive Alternative zum Asus ' Handheld sein, der gerade veröffentlicht wurde. Die abnehmbaren Controller, die auch als Mäuse fungieren, die robuste Konstruktion, die hervorragende Akkulaufzeit, das fantastische Display. Es ist wirklich nur der fast absurde Preis, der mich davon abhält, dies zu einem "de facto" Windows -basierten Gaming-Handheld zu erklären, denn 1.000 Pfund sind wirklich verrückt und fast doppelt so viel wie ein Steam Deck OLED mit 1 TB (wir haben es anhand des Preises auf der Website von Valve von 679 € gemessen). Das heißt, sobald wir mehr aus Windows 11 herausholen, wird dies wahrscheinlich der beste Handheld werden, den wir bisher gesehen haben. Wenn das passiert, können Sie der Punktzahl ein wenig hinzufügen.