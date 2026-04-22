Leicester City stieg zehn Jahre nach dem Gewinn der Premier League in die League in die League ab

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Leicester City ist zehn Jahre nach ihrem bemerkenswerten Premier-League-Titel in die englische dritte Spielklasse, die League One, abgestiegen. Leicester stieg im letzten Jahr aus der Premier League ab und belegt damit den zweiten Abstieg in Folge: Das 2:2-Unentschieden gegen Hull in der Championship brachte sie auf den vorletzten Tabellenplatz mit 42 Punkten (den letzten Platz hält jedoch Sheffield, das nach Verstößen gegen die EFL-Finanzvorschriften 12 Punkte abgezogen wurde).

Es wird das erste Mal seit 2008 sein, dass Leicester City in der League One spielt. Die Foxes überraschten alle in der Saison 2015/16, indem sie die Premier League mit zehn Punkten Vorsprung auf Arsenal mit 81 Punkten gewannen, nur drei Spiele verloren und sich für die Champions League qualifizierten. Leicester konnte diesen Erfolg nicht erreichen, zeigte aber eine gute Serie (Viertelfinale gegen Atlético de Madrid in der Champions League 2016/17, Halbfinale in der Conference League 2021/22) und gewann zudem den FA Cup 2021.

Leicester kehrte in der Saison 2023/24 in die Championship zurück, gewann jedoch in dieser Saison die zweite Division und kehrte in die Premier League zurück. Sie stiegen erneut ab, und die Lage wurde nur noch schlimmer, da Leicester in weniger als einem Jahr vier Trainer beschäftigt hat. Es ist unwahrscheinlich, dass der derzeitige, Gary Rowett, weiterbestehen wird.