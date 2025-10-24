Der englische Traditionsverein Sheffield Wednesday stellt sich zur Insolvenz und erhält einen Abzug von 12 Punkten

HQ

Der 1867 gegründete Sheffield Wednesday F.C., einer der ältesten noch aktiven Fußballvereine (der zweitälteste in England insgesamt), hat Insolvenz angemeldet. Der Klubbesitzer seit 2015, Dejphon Chansiri, wurde im vergangenen Juni wegen Verstoßes gegen die Finanzvorschriften der EFL (English Football League) angeklagt. Die Fans protestieren gegen den Besitzer, einen thailändischen Magnaten, der den größten Thunfischkonservenproduzenten besitzt, da er den Verein in den finanziellen Ruin getrieben hat (via SkyNews).

Das Versagen des Klubs, seinen Stab und seine Spieler zu erfüllen, führte zum Weggang mehrerer Spieler sowie ihres Managers Danny Rohl, der jetzt bei den Rangers spielt. Der Verein wird jetzt von Begbies Traynor verwaltet, einer Firma, die sich auf die Umstrukturierung von Unternehmen spezialisiert hat, und wird sich darauf konzentrieren, ihn von seinen riesigen Schulden zu befreien.

Sheffield Wednesday, mit dem Spitznamen "The Owls", steht derzeit am Ende der Championship-Tabelle, der zweiten Liga im englischen Fußball, nachdem sie zuletzt im Jahr 2000 in der höchsten Spielklasse gespielt haben. Nach dem Antrag auf Insolvenz werden ihnen in der Liga 12 Punkte abgezogen, was sie 13 Punkte hinter dem zweitschlechtesten Team der Liga, den Blackburn Rovers, liegen würde.